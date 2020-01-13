دبلوماسي إيراني سابق يزعم: زيارة أمير قطر الأولى إلى إيران لإغلاق قاعدة العديد الأمريكية بالدوحة

زعم الدبلوماسي الإيراني السابق “أمير الموسوي” أن زيارة أمير قطر الأولى إلى إيران أتت في إطار ما قال إنه “توضيح استخدام قاعدة العديد الجوية في عملية الاغتيال الأمريكية الأخيرة في العراق ووعده بإغلاقها.”

وفي التغريدة المزعومة تحت بند التوقع الشخصي والتي أثارت جدلا واسعا، كتب “الموسوي” وفق ما رصدته (وطن) ما نصه:”أول زيارة لسمو الشيخ تميم آل ثاني أمير دولة قطر الى طهران لتوضيح موضوع إستخدام قاعدة العديد في إغتيال الشهيدين #قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقه”

أول زيارة لسمو الشيخ تميم آل ثاني #أمير دولة قطر الى #طهران لتوضيح موضوع إستخدام #قاعدة العديد في إغتيال الشهيدين #قاسم سليماني وأبو مهدي #المهندس ورفاقه ووعده بإغلاق الوكر الأمريكي الإرهابي هناك.

توقعات!!! — Amir Mousawi أمير الموسوي (@AmirMousawi7) January 12, 2020

وتابع الدبلوماسي الإيراني السابق مزاعمه العشوائية التي لم يذكر عليها أي دليل أو يدعمها بمصدر فقط وضعها تحت بند توقعاته الشخصية:”ووعده بإغلاق الوكر الأمريكي الإرهابي هناك.توقعات!!!”

ولم تتحدث أية تقارير عن انطلاق الطائرة المسيرة الأمريكية التي استهدفت قاسم سليماني من قطر، وكان الداعية الإماراتي المجنس وسيم يوسف زعم نفس الأمر ليتضح كذبه بعد ذلك.

ونفت الكويت أيضا قبل أيام، استخدام الولايات المتحدة للقواعد الكويتية في تنفيذ الهجمات في بغداد، والتي أدت لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وأبي مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي بالعراق.

يأتي ذلك في إشارة إلى ما أعلنته حركة “عصائب أهل الحق” العراقية، المقربة من إيران، من أن الطائرة الأمريكية التي قصفت موكب قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، انطلقت من الكويت.

وشددت رئاسة الأركان الكويتية، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، على أن هذه المعلومات “مغلوطة ولم يتم استخدام القواعد الكويتية في هذه العمليات”.

وأهابت رئاسة الأركان بجميع ناشري ومرددي ومتداولي مثل هذه الأخبار الكاذبة تحري الدقة والابتعاد عن نشرها أو تداولها.