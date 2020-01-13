تعليق لافت لرجل أعمال قطري بارز على هذه الصورة لسلطان عُمان الجديد والراحل

وصف رجل الأعمال القطري البارز، عادل علي بن علي، سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق بالبطل، كسلفه الراحل قابوس بن سعيد.



ونشر “بن علي” على حسابه بـ”تويتر” صورةً مشتركة دُمج بها وجهيْ السلطان الجديد والراحل وعلّق عليها بقوله: ” للأبطال وجوه مُتشابهة”.

وفجر السبت، أعلن الديوان السلطاني وفاة السلطان قابوس، بعد 50 عاما قضاها في الحكم، ليخلفه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، بعد ساعات من وفاته.

واليوم الإثنين وصل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للعاصمة العُمانية مسقط، لتقديم التعازي إلى السلطان هيثم بن طارق بوفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وأمس الأحد، قدّم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التعازي في وفاة سلطان عُمان قابوس بن سعيد، لخليفته هيثم بن طارق آل سعيد.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن الشيخ تميم قدّم التعازي في وفاة سلطان عُمان الراحل، بقصر العلم بالعاصمة مسقط.



وكان الشيخ تميم نعى، في تغريدة نشرت على “تويتر”، ببالغ الحزن والأسى، السلطان قابوس بن سعيد، وأكد في بيان صادر عن الديوان الأميري، أن “المغفور له السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور كان قائداً عظيماً، اتسم بالحكمة والاعتدال والاتزان وبُعد النظر، كرَّس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته، والدعوة إلى الحوار ونبذ العنف والتطرف”.



كما قال الشيخ تميم بن حمد، في تغريدته: “هذا يوم حزين لجميع الشعوب الخليجية كما للأشقاء في عُمان.. ببالغ الأسى تلقينا في قطر نبأ رحيل السلطان قابوس إلى رحمة الله تعالى، تاركاً وراءه بلداً ناهضاً وإرثاً عظيماً يعتز به الجميع. إنه فقْد كبير للأمتين العربية والإسلامية.. نعزي الشعب العماني الشقيق، ونسأل الله لجلالته الفردوس الأعلى”.

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