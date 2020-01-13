إيران تُكذب شائعة عن قطر روج لها إعلام السعودية والإمارات وتكشف حقيقة الـ3 مليار دولار من الأمير تميم

في تكذيب للشائعة التي روجت لها وسائل إعلام سعودية وإماراتية، نفى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، الاثنين، أن تكون قطر قد عرضت على طهران دفع مبلغ 3 مليار دولار للمشاركة في التعويضات لأهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

وأكد ربيعي أن “هذه المزاعم غير حقيقية، وليس من المقرر أن تدفع قطر أي غرامة، وهذا الأمر غير متعارف عليه في العلاقات الدولية”، مضيفا أن “قطر تسعى لإيجاد علاقات قوية مع إيران”.

وكان موقع “ميدل إيست أونلاين” نشر مقالا بعنوان “قطر ترد الجميل لإيران بدفع تعويضات كارثة الطائرة الأوكرانية”.

ونقل الموقع عن مصادر إيرانية قولها إن “أمير قطر سيقدم للرئيس الإيراني حسن روحاني حوالى 3 مليارات دولار كتعويضات لضحايا الطائرة الأوكرانية التي اعترفت طهران السبت بإسقاطها”.

وروجت وسائل الإعلام السعودية والإماراتية لهذه المزاعم والشائعات استنادا لهذا الخبر الغير مستند لأي دليل أو تصريح رسمي، ولم تكلف نفسها عناء التأكد من معلومة خطيرة كهذه قبل نشرها.

وكانت صحيفة “لوفيغارو” رجحت أن تكون الطائرة المسيرة التي اغتالت قائد فيلق القدس قاسم سليماني يوم الثالث من يناير الجاري، قد انطلقت من قاعدة العديد الأمريكية في قطر، التي تعد أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط.

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