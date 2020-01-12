هل يمتلك السلطان هيثم بن طارق حسابا على تويتر أم أن ذباب الإمارات نشط سريعا بعد وفاة السلطان قابوس؟

برز اسم السلطان هيثم بن طارق آل سعيد على وسائل التواصل وجميع محركات البحث، منذ إعلانه أمس سلطانا جديدا لعُمان بموجب وصية السلطان الراحل قابوس بن سعيد الذي وافته المنية مساء، الجمعة، عن عمر ناهز الـ80 عاما.

ومنذ الأمس نشط حساب على موقع التواصل تويتر يحمل اسم السلطان هيثم بن طارق، ونشر عددا من التغريدات باسم السلطان كما أعاد تغريد تهنئة القادة الخليجيين للسلطان بمناسبة تتويجه وعلق عليها.

شكرا جزاك الله https://t.co/4QDrQKm6Tq — سلطان ھیثم بن طارق بن تیمور آل سعید (@Haizambintariq) January 11, 2020

شكرا جزاك الله https://t.co/sTIbX37Qk9 — سلطان ھیثم بن طارق بن تیمور آل سعید (@Haizambintariq) January 11, 2020

وبتتبع الحساب والردود عليه من قب العُمانيين أكد العديد من النشطاء في سلطنة عُمان أنه حساب مزور لا يمت للسلطان هيثم بصلة.

تأبى الخنانير الا ان تنطق زورا

وتستغفل المشركين والسفهاء

وقد فطروا عن الحق صمّاً وعوراً

فكانت شياطين الإنس لهم شركاء



الشعب العماني العظيم

نفيدكم بأن الحساب التالي وهمي بوهم من انشأه وغباء من دعمه

ضعوه حيث يستحق وأكرموه بالبلاغات والحظر

حفظ الله عمان والسلطان هيثم والشعب العظيم pic.twitter.com/Op1TmVgGru — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) January 12, 2020

#هيثم_بن_طارق_ال_سعيد#قابوس

لاشاوس عمان قام ألذباب الإلكتروني الصهيوني بإنشاء حساب وهمي بإسم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق

أرجو الإبلاغ عنه وعمل الحضر https://t.co/V5dONebB2X — ألبارود🔥🔥 (@Alb3rood) January 12, 2020

نرجو أن يتم الإبلاغ عنه على أنه حساب زائف ومن ثم حظره — ~ الصّافي ~ (@safi8075) January 12, 2020

وقاد النشطاء في عُمان حملة بلاغات ضد هذا الحساب لإغلاقه من قبل إدارة تويتر، مشيرين إلى أن كتائب الذباب الإماراتي ما لبثت أن نشطت سريعا بعد وفاة السلطان قابوس خاصة أن الحساب لم يعد تغريد أي تهنئة للسلطان هيثم سوى التهنئة التي قدمها كلا من حاكم دبي محمد بن راشد وولي عهد ابوظبي محمد بن زايد.

اهلا أعزائي الكرام

عند عملك للحظر اختر خانه انتحال شخصيه

واكتب بأنه منتحل شخصية حظرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ال سعيد سلطان عمان وساحل عمان — ابراهيم المسكري (@ib_almaskari) January 12, 2020

تم الإبلاغ و الحظر — Alkharusi (@Alkharusi574) January 12, 2020

ولا يمتلك السلطان هيثم بن طارق أية حسابات على مواقع التواصل، ولا يتم أخذ تصريحات على لسانه بحسب ما أشار العُمانيون سوى من خلال الصفحات الحكومية الرسمية كمركز التواصل الحكومي ووكالة الأنباء الرسمية.

وهيثم بن طارق آل سعيد هو ابن عم السلطان الراحل قابوس، وهو من مواليد عام 1954.

وتولى السلطان هيثم العديد من المناصب في عُمان، فسبق وكان رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية “عمان 2040” ثم وزيرا للتراث والثقافة منذ فبراير 2002، كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية ومنها الأمين العام، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية ووزير مفوض.