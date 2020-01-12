هل يمتلك السلطان هيثم بن طارق حسابا على تويتر أم أن ذباب الإمارات نشط سريعا بعد وفاة السلطان قابوس؟
برز اسم السلطان هيثم بن طارق آل سعيد على وسائل التواصل وجميع محركات البحث، منذ إعلانه أمس سلطانا جديدا لعُمان بموجب وصية السلطان الراحل قابوس بن سعيد الذي وافته المنية مساء، الجمعة، عن عمر ناهز الـ80 عاما.
ومنذ الأمس نشط حساب على موقع التواصل تويتر يحمل اسم السلطان هيثم بن طارق، ونشر عددا من التغريدات باسم السلطان كما أعاد تغريد تهنئة القادة الخليجيين للسلطان بمناسبة تتويجه وعلق عليها.
وبتتبع الحساب والردود عليه من قب العُمانيين أكد العديد من النشطاء في سلطنة عُمان أنه حساب مزور لا يمت للسلطان هيثم بصلة.
وقاد النشطاء في عُمان حملة بلاغات ضد هذا الحساب لإغلاقه من قبل إدارة تويتر، مشيرين إلى أن كتائب الذباب الإماراتي ما لبثت أن نشطت سريعا بعد وفاة السلطان قابوس خاصة أن الحساب لم يعد تغريد أي تهنئة للسلطان هيثم سوى التهنئة التي قدمها كلا من حاكم دبي محمد بن راشد وولي عهد ابوظبي محمد بن زايد.
ولا يمتلك السلطان هيثم بن طارق أية حسابات على مواقع التواصل، ولا يتم أخذ تصريحات على لسانه بحسب ما أشار العُمانيون سوى من خلال الصفحات الحكومية الرسمية كمركز التواصل الحكومي ووكالة الأنباء الرسمية.
وهيثم بن طارق آل سعيد هو ابن عم السلطان الراحل قابوس، وهو من مواليد عام 1954.
وتولى السلطان هيثم العديد من المناصب في عُمان، فسبق وكان رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية “عمان 2040” ثم وزيرا للتراث والثقافة منذ فبراير 2002، كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية ومنها الأمين العام، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية ووزير مفوض.