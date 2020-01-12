بنيامين نتنياهو ويسرائيل كاتس
بنيامين نتنياهو ويسرائيل كاتس
الهدهد

ما هي المعلومات التي وصلته.. لماذا ألغى وزير خارجية الاحتلال زيارته الرسمية إلى الامارات وقال:” دبي غير آمنة”؟!

كتب وطن
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قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه ألغى زيارة رسمية إلى إمارة ، على خلفية توجيهات أمنية لاستخبارات بلاده عقب اغتيال أمريكا للجنرال الإيراني .

وربط دبلوماسيان اليوم الأحد بين قرار تأجيل الزيارة والتوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان من المقرر أن يحضر كاتس -الذي يترأس أيضا وزارة المخابرات- اجتماعات في منتصف يناير/كانون الثاني في دبي في إطار الاستعداد لمعرض إكسبو 2020، لكن دبلوماسيا إسرائيليا قال إن الوزير سيرجئ الزيارة “بتعليمات من مسؤولي الأمن”. ولم يحدد الدبلوماسي موعدا جديدا للزيارة.

وأفاد دبلوماسي آخر، رفض كذلك الكشف عن هويته، بأن تخشى أن تستهدف إيران كاتس في الخليج في إطار الرد على حليفتها الولايات المتحدة. ولم يورد الدبلوماسي أدلة على أي تهديد محدد.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية الأحد إن الزيارة كانت أيضا بهدف عقد لقاءات سياسية بهدف دفع اتفاق “عدم اعتداء” بين إسرائيل ودول الخليج يتبناها نتنياهو برعاية الإدارة الأميركية.

وفي مطلع الشهر الماضي كشف الوزير كاتس في مقابلة مع إذاعة الجيش أن “وفدًا إسرائيليًا وصل إلى العاصمة الأميركية واشنطن لإجراء محادثات متطورة حول إمكانية التوصل لاتفاق (عدم الاعتداء) بين إسرائيل ودول الخليج”.

ونوه كاتس آنذاك إلى أنّ الوفد الإسرائيلي يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل ومجلس الأمن القومي والجيش.

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