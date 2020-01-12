Galleryالهدهد

“شاهد” بعد أول يوم له في قبره .. عُمانيون فعلوا لسلطانهم ما لم يفعله أي مواطن لحاكمه

كتب وطن
0

بعد أول يوم له في قبره، توافد مواطنون عُمانيون الى محيط قبر لقراءة القرآن والدعاء له، في مشهدٍ وصفه المغرّدون بالوفاء والإخلاص للسلطان الراحل.

وتُظهر مشاهد متداولة على نطاقٍ واسعٍ بمواقع التواصل، حضور عمانيين من مختلف الاعمار الى القبر، حيث افترشوا الأرض وبدأوا بقراءة القرآن، والصلاة، والدعاء للسلطان الراحل.

وورى جثمان السلطان ، الثرى، السبت، غداة وفاته عن عمر يناهز 80 عاما، وذلك في مقبرة الأسرة المالكة بالعاصمة ، بعد 50 عاما قضاها في الحكم.

وأعلن هيثم بن طارق آل سعيد سلطان الجديد، السير على الثوابت الخارجية لسلفه قابوس بن سعيد، لاسيما المساهمة في حل الخلافات ودعم مسيرة التعاون الخليجي.

جاء ذلك في أول خطاب للسلطان الجديد الذي تم تسميته وفق وصية قابوس.

ووفق ما بثه التلفزيون العماني، أقسم السلطان الجديد أمام جمع كبير من المسؤولين، ضمن مراسم تنصيبه الرسمية.

وبدأ اليوم الاحد، باستقبال الوفود المعزية من داخل السلطنة وخارجها.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

نظرات السلطان هيثم بن طارق لـ”بن زايد” تُشعل “تويتر” .. وعودة…

الهدهد

“دموع السماء تتساقط حزنا والبرق والرعد يصرخان باسمك”.. نعي مؤثر للسلطان…

الهدهد

هل يمتلك السلطان هيثم بن طارق حسابا على تويتر أم أن ذباب الإمارات نشط سريعا بعد وفاة…

الهدهد

عرّاب “ابن سلمان” يشكك بعملية انتقال الحكم في عُمان واختيار السلطان هيثم…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.