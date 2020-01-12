“شاهد” بعد أول يوم له في قبره .. عُمانيون فعلوا لسلطانهم ما لم يفعله أي مواطن لحاكمه

بعد أول يوم له في قبره، توافد مواطنون عُمانيون الى محيط قبر السلطان قابوس بن سعيد لقراءة القرآن والدعاء له، في مشهدٍ وصفه المغرّدون بالوفاء والإخلاص للسلطان الراحل.
وتُظهر مشاهد متداولة على نطاقٍ واسعٍ بمواقع التواصل، حضور عمانيين من مختلف الاعمار الى القبر، حيث افترشوا الأرض وبدأوا بقراءة القرآن، والصلاة، والدعاء للسلطان الراحل.
وورى جثمان السلطان قابوس بن سعيد، الثرى، السبت، غداة وفاته عن عمر يناهز 80 عاما، وذلك في مقبرة الأسرة المالكة بالعاصمة مسقط، بعد 50 عاما قضاها في الحكم.
وأعلن هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الجديد، السير على الثوابت الخارجية لسلفه قابوس بن سعيد، لاسيما المساهمة في حل الخلافات ودعم مسيرة التعاون الخليجي.
جاء ذلك في أول خطاب للسلطان الجديد الذي تم تسميته وفق وصية قابوس.
ووفق ما بثه التلفزيون العماني، أقسم السلطان الجديد أمام جمع كبير من المسؤولين، ضمن مراسم تنصيبه الرسمية.
وبدأ اليوم الاحد، السلطان هيثم بن طارق باستقبال الوفود المعزية من داخل السلطنة وخارجها.