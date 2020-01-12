“شاهد” بعد أول يوم له في قبره .. عُمانيون فعلوا لسلطانهم ما لم يفعله أي مواطن لحاكمه

بعد أول يوم له في قبره، توافد مواطنون عُمانيون الى محيط قبر السلطان قابوس بن سعيد لقراءة القرآن والدعاء له، في مشهدٍ وصفه المغرّدون بالوفاء والإخلاص للسلطان الراحل.

وتُظهر مشاهد متداولة على نطاقٍ واسعٍ بمواقع التواصل، حضور عمانيين من مختلف الاعمار الى القبر، حيث افترشوا الأرض وبدأوا بقراءة القرآن، والصلاة، والدعاء للسلطان الراحل.

أفنيت عمرك تجوب الليل لعلك تلتقي كهلا يذرع الوهاد ، خشية أن تكون وزارة الصحة لم تقرأ وصفة وجعه

لعلك تصادف شابا يتوسد ليلة قدره فينتظرك تحت سمرة عطشى بأمنية الوظيفة والغد الأخضر

لعلك تخفّف أنين سجين حال عوزه دون الوفاء بحقوق الآخرين

لذلك جاءوا إلى مرقدك الشريف ليستعيدوا الزمن معك. pic.twitter.com/j827xThmDQ — حمود السيابي (@AlsiyabiHamood) January 12, 2020

الان الساعة 5:30 توافد المواطنين الى مقبرة العائلة المالكة لدعاء صاحب الجلالة السلطان قابوس حتى وانت تحت الثرى شعبك لن ينساك سيدي💔

أي حب زرعت ف شعبك يا سيدي😭

#قابوس_بن_سعيد_في_ذمه_الله pic.twitter.com/EMstvyYg52 — شوقي الرقادي (@Shawqi180) January 12, 2020

أبت الا ان تذهب إلى المقبرة مستندةً بعصاها

وتشارك الجمع الغفير من المواطنين مفترشين التراب ملتفين حول أسوار المقبرة

يقرأون القرآن ويدعون للسلطان

أيها العالم عن أي برٍ ووفاءٍ نتحدث💔#قابوس_بن_سعيد_في_ذمه_الله pic.twitter.com/satszrnOVX — أنّدَلُسۡ عُمَانَ (@andalus717) January 12, 2020

سيدي هؤلاء شعبك يدعون لك من خلف جدران قبرك.. إنا لله وإنا إليه راجعون#قابوس_بن_سعيد_في_ذمة_الله pic.twitter.com/I4MCJlH6z3 — واجهة عُمان الاخبارية🇴🇲 (@SBQ_2) January 12, 2020

اي حب زرعت في قلبهم يا مولاي حتى يدعو لك من خارج جدار المقبره؟ 💔😞 #قابوس_بن_سعيد_في_ذمه_الله pic.twitter.com/bSCfcslarH — Mohammed Alzadjali (@7amoodzadjali) January 12, 2020

#قابوس_بن_سعيد_في_ذمه_الله *يالله أي حب هذا الذي غرسته في قلوبهم لهذا الرجل حتى يتبعوه وهو تحت الثرى*💔🥺

من أحبه الله الناس أحبوه pic.twitter.com/NNuGtKmPw2 — shahad (@shahadoman1919) January 12, 2020

وورى جثمان السلطان قابوس بن سعيد، الثرى، السبت، غداة وفاته عن عمر يناهز 80 عاما، وذلك في مقبرة الأسرة المالكة بالعاصمة مسقط، بعد 50 عاما قضاها في الحكم.

وأعلن هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الجديد، السير على الثوابت الخارجية لسلفه قابوس بن سعيد، لاسيما المساهمة في حل الخلافات ودعم مسيرة التعاون الخليجي.

جاء ذلك في أول خطاب للسلطان الجديد الذي تم تسميته وفق وصية قابوس.

ووفق ما بثه التلفزيون العماني، أقسم السلطان الجديد أمام جمع كبير من المسؤولين، ضمن مراسم تنصيبه الرسمية.

وبدأ اليوم الاحد، السلطان هيثم بن طارق باستقبال الوفود المعزية من داخل السلطنة وخارجها.