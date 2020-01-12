ترامب يُهين الملك سلمان الذي استنجد به ويكشف قيمة المبلغ الذي دفعته السعودية مقابل حمايتها من ايران

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن المبلغ الذي دفعته المملكة العربية السعودية، مقابل وجود القوات الأمريكية الإضافية في المنطقة.

وأكد ترامب، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، أن “السعودية استجابت لطلبه بضرورة دفع تكاليف أي قوات أمريكية إضافية في المنطقة”.

وقال: “أبلغت السعوديين بأنهم بلد غني جدا، وعليهم أن يدفعوا مقابل القوات الإضافية، وقاموا بالفعل بإيداع مليار دولار لدينا”، متابعا: “إنها دول غنية، وعليها أن تدفع مقابل ذلك”.

وقررت واشنطن، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نشر 3000 جندي إضافي ومعدات عسكرية، بينها صواريخ باتريوت ومنظومة “ثاد” وطائرات مقاتلة، في السعودية، على خلفية التوتر الحادث في الخليج، بعد الهجوم الصاروخي على منشآت شركة “أرامكو” النفطية في الـ14 من سبتمبر/ أيلول الماضي، الذي أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون)، مسؤوليتهم عنه.

وكانت قوات أمريكية وصلت إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، في إطار الدعم الأمريكي لمساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها بعد الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية مؤخرا.

ونشر وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، على حسابه في تويتر صورا للقوات الأمريكية التي وصلت إلى قاعدة الأمير سلطان، كما نشر تغريدة منفصلة بصورة من لقاء جمعه مع ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، قائلا في تعليق: “أجريت لقاء مثمرا جدا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وناقشنا العديد من المسائل الثنائية، والأهم أنني أريد التأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية على مساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها في وقت نشاطات إيران المزعزعة”.

Thank you to all of the Soldiers, Airmen and Sailors who I met with today at Prince Sultan Air Base. You make incredible sacrifices to serve our Nation, and I am committed to taking care of you and your families. pic.twitter.com/zNFYPGvLOr — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) October 22, 2019

وثّت قناة CBS الأمريكية صوراً أولية لوصول الجنود الأميركيين إلى السعودية لحمايتها ونصب الصواريخ ومنظومة باتريوت الدفاعية والمعدات العسكرية .

قناة أميركية تبث صورا أولية لوصول الجنود الأميركيين إلى #السعودية لحمايتها ونصب الصواريخ والمضادات الدفاعية والمعدات العسكرية ..#السعودية_تحت_الاحتلال_الأمريكي #سلمان_في_عصمة_الامريكان #السعودية_تحت_الحماية_الأميركية pic.twitter.com/ZGM2e0AoGn — جابر الحرمي (@jaberalharmi) July 20, 2019

يأتي ذلك بعدما استنجد العاهل السعودي الملك سلمان بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحماية أمن المملكة من أيّ ضربات إيرانية قد تحدُث، في ظلّ التوتر المتصاعد في منطقة الخليج.