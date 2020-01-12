الإمارات غرقت في “شبر ماء”.. “شاهد” رسالة موظف إلى مديره العزيز وانهيار طرق رئيسية وفأر يسبح وسط السيول

شهدت أغلب مناطق الإمارات “دولة السعادة”، هطول أمطار غير اعتيادية على مدار اليومين الماضيين، وهو ما ظهر جلياً من حجم الاضرار التي خلفتها السيول والامطار الغزيرة التي شهدتها الامارات.

وحذر المركز الوطني للأرصاد من الانزلاقات على الطرق والابتعاد من مناطق جريان الأودية ومناطق تجمع المياه.

وواصلت الأمطار الهطول خلال اليومين الأخيرين ما أدى إلى جريان السيول وامتلاء عدد من السدود في المناطق الشمالية في أودية شوكة والصاروج ومفنا وحام وسد سيجي، بحسب صحيفة “البيان”.

وعند متابعة وطن للصور التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت هناك صور مخيفة عن حجم الاضرار التي شهدتها الامارات والتي كان أبرزها انهيار طرق رئيسية وغرق أحياء بشكل كامل وهو الامر الذي يكشف حجم الفساد في دولة الامارات التي يتغنى فيها عيال زايد بنزاهتهم.

وتساقطت الأمطار بكثرة مصحوبة مع الرعد والبرق على دبي وأبوظبي والشارقة والذيد والشوامخ ورأس الخيمة والظفرة في غياثي وطريف والرويس والمرفأ ومدينة خليفة وسويحان.

كما أكدت هيئة التأمين، أن الأضرار التي لحقت بالسيارات إثر الأحوال الجوية مغطاة من التأمين، وليست مستثناة لأنها لا تعتبر كوارث طبيعية.

تعطل حركة المرور في دبي بسبب تراكم مياه الامطار #امطار_الامارات pic.twitter.com/aprEQvPmrc — كـويـتي حُـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) January 11, 2020

وشددت الهيئة على توخي الحذر عند القيادة وخصصت وزارة تطوير البنية التحتية 20 فريق عمل لمراقبة الطرق لمراقبة الطرق والاستجابة للتطورات خلال الأمطار، بحسب الصحيفة.

وبالإضافة إلى الأمطار تهب الرياح بشدة وتسبب إثارة الغبار والأتربة في اليابسة واضطراب البحر بشدة في الخليج العربي.

وقال المركز الوطني للأرصاد أن الأحوال الجوية ستخف، اليوم الأحد، مع انخفاض في درجات الحرارة واحتمال تساقط الثلوج على الجبال وأن تكون بعض المياه متجمدة، ثم تستمر الأمطار في الهطول في مدينة العين وضواحيها وعجمان والفجيرة وإمارة أم القيوين.