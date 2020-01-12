إيران بدأت الحرب الخفية.. استهداف قاعدة تضم قوات أمريكية في العراق بـ 7 صواريخ ووقوع إصابات بشرية

عرضت قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين في العراق، لقصف بصواريخ الكاتيوشا، مما أدى إلى إصابة ضابط وثلاثة من منتسبي القوة الجوية العراقية.

وسقطت سبع قذائف “مورتور” على القاعدة العراقية بجنوب محافظة صلاح الدين، بهجوم هو الثاني من نوعه خلال اسبوع.

وبحسب موقع “الفرات نيوز” العراقي فقد تعرضت القاعدة العسكرية إلى قصف بالصواريخ، لكن لم يعلن بعد عن وجود أي خسائر مادية أو بشرية.

وبحسب الموقع فإن هذا الهجوم هو الثاني بعد تعرض القاعدة لسقوط صاروخ بجانبها الخميس الماضي.

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ومن جهتها أعلنت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر عسكرية لم تحدد تبعيتها “سقوط سبع قذائف مورتر على قاعدة بلد العراقية دون سقوط قتلى”.

ويتواجد في القاعدة قوات أمريكية ومدرعات بالإضافة إلى طائرات “إف 16” العراقية.

ويشهد العراق حالة من التوتر على خلفية قيام أمريكا باغتيال قائد فيلق القدس السابق، اللواء قاسم سليماني في غارة بطائرة من دون طيار قرب مطار بغداد الدولي، لترد إيران على العملية بإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه قاعدتين أمريكيتين، ولم تعلن أمريكا عن سقوط ضحايا بين قواتها على خلفية الهجوم.