أمنية حمد المزروعي في 2020 تتحقق.. صور “تفضح” الامارات من قلب “تل أبيب”

فيما يبدو أن أمنية المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، لعام 2020 بشأن تطبيع كامل مع من قبل دولته الإمارات مع الاحتلال الإسرائيلي بدأت في التحقق بالفعل.

وبعد أن تمنى “المزروعي” في بداية العام الجديد أن يرى علم الإمارات يرفرف فوق تل أبيب، بدأت علامات ذلك تظهر تباعا واحتفت إسرائيل بصور لسيارة إماراتية تحمل لوحات أبوظبي تجوب شوارع إسرائيل.

الصور التي صدمت النشطاء بتويتر نشرها حساب “إسرائيل تتكلم بالعربية” التابع للخارجية الإسرائيلية في فيسبوك وقال إن سيارة تحمل لوحة ترخيص إماراتية تجوب شوارع إسرائيل، وأرفق صورا للسيارة.

وأشار إلى أن “مواطني إسرائيل” تفاجؤوا هذا الأسبوع بسيارة تحمل لوحة ترخيص تابعة لإمارة أبو ظبي تسير في الشوارع الإسرائيلية.

وكان المزروعي قال في تغريدة رصدتها “وطن“ بداية العام الجاري، ( اتمنى في 2020 ان ارى علم الامارات يرف على مبنى في تل ابيب وكذالك علم اسرائيل في ابوظبي عاصمة السلام والمحبة).

لكنه قام بحذف التغريدة بعد أن اثارت جدلا وغضبا واسعا بين النشطاء، أو ربما جاءته أوامر عليا بحذفها حتى لا يهيج الرأي العام ضد محمد بن زايد.

والشهر الماضي، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بتغريدة لوزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد على تويتر أشار فيها إلى مقال تحدث عن التقارب العربي الإسرائيلي في الآونة الأخيرة.

وفي أكثر من مرة أعلن نتنياهو عن تقارب بين إسرائيل ودول عربية، من دون أن يحدد تلك الدول.