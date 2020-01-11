مفاجاة غير متوقعة عن قاتل الطالب العُماني في لندن .. ما علاقته بالكويت؟؟

كشفت تقارير إخبارية عن مثول شاب زعم أنه كويتي الجنسية أمام محكمة لندنية متهماً بقتل طالب عُماني طعناً بأداة حادة كي يسطو على ساعته الثمينة، وذلك في عملية سطو عنيفة للغاية حصلت في ديسمبر الماضي على مقربة من متجر هارودز بسبب ساعته الغالية.

وخلال جلسة المحاكمة لم يتكلم المتهم إلا ليقول للقضاة إسمه وعنوانه – في شارع بيكونسفيلد الكائن في حي برنت بشمال غرب لندن- كما قال إنه كويتي الجنسية.

ووفقا لما ذكرته التقارير نقلا عن مصادر قضائية، فإن المتهم الذي يدعى (ب. ر. ع) اقتيد تحت حراسة أمنية للمثول أمام محكمة ويستمنستر الجزئية بمجمع أولد بايلي صباح أمس الجمعة بتهمة قتل الطالب الجامعي محمد عبد الله العريمي الذي كان يبلغ من العمر 20 عاما.

وكان الطالب العماني العريمي قد فارق الحياة مطعونا بعد تعرضه لهجوم بالقرب من متجر هارودز الراقي الكائن في حي نايتسبريدج في وقت متأخر من يوم الخامس من ديسمبر الفائت.

ووفقا لوقائع الدعوى، فإن العريمي كان في طريق عودته إلى مسكنه ليلاً بعد أن تناول وجبة مع عدد من أصدقاء عندما تعرض للهجوم، وتم إعلان وفاته رسمياً في الساعات الأولى من يوم الجمعة 6 ديسمبر الفائت.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة من جانب ممثلو النيابة والادعاء الذين اتهموا (ب. ر .ع) بأنه طعن الطالب العماني فأرداه قتيلا خلال محاولته السطو على ساعة الضحية الثمينة التي تقدر قيمتها بما يعادل 120 ألف جنيه استرليني جنيه إسترليني.

وإلى جانب تهمة القتل، يواجه المتهم البالغ من العمر 23 عاما، تهمتي محاولة السطو وحيازة أداة حادة فيما يتعلق بالحادث الذي وقع في 5 ديسمبر الفائت.

وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة استمرار حبس المتهم حتى موعد مثوله أمام المحكمة التي ستنعقد أيضا في مجمع أولد بيلي للمحاكم الجنائية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 يناير.

وكان الضحية العماني طالباً يدرس للحصول على شهادة في السياسة والاقتصاد بجامعة كينغز كوليدج.

وعقب إعلان وفاته، قال شقيقه سالم عبد الله العريمي في بيان أصدره نيابة عن عائلته: لقد انفطرت قلوبنا إلى الأبد.