مشتبه بهما بقتل المواطن العماني عبدالله العريمي في العاصمة البريطانية لندن
مشتبه بهما بقتل المواطن العماني عبدالله العريمي في العاصمة البريطانية لندن
حياتنا

مفاجاة غير متوقعة عن قاتل الطالب العُماني في لندن .. ما علاقته بالكويت؟؟

كتب وطن
0

كشفت تقارير إخبارية عن مثول شاب زعم أنه كويتي الجنسية أمام محكمة لندنية متهماً بقتل طالب عُماني طعناً بأداة حادة كي يسطو على ساعته الثمينة، وذلك في عملية سطو عنيفة للغاية حصلت في ديسمبر الماضي على مقربة من متجر هارودز بسبب ساعته الغالية.

وخلال جلسة المحاكمة لم يتكلم المتهم إلا ليقول للقضاة إسمه وعنوانه – في شارع بيكونسفيلد الكائن في حي برنت بشمال غرب لندن- كما قال إنه كويتي الجنسية.

ووفقا لما ذكرته التقارير نقلا عن مصادر قضائية، فإن المتهم الذي يدعى (ب. ر. ع) اقتيد تحت حراسة أمنية للمثول أمام محكمة ويستمنستر الجزئية بمجمع أولد بايلي صباح أمس الجمعة بتهمة الطالب الجامعي محمد عبد الله العريمي الذي كان يبلغ من العمر 20 عاما.

وكان العريمي قد فارق الحياة مطعونا بعد تعرضه لهجوم بالقرب من متجر هارودز الراقي الكائن في حي نايتسبريدج في وقت متأخر من يوم الخامس من ديسمبر الفائت.

ووفقا لوقائع الدعوى، فإن العريمي كان في طريق عودته إلى مسكنه ليلاً بعد أن تناول وجبة مع عدد من أصدقاء عندما تعرض للهجوم، وتم إعلان وفاته رسمياً في الساعات الأولى من يوم الجمعة 6 ديسمبر الفائت.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة من جانب ممثلو النيابة والادعاء الذين اتهموا (ب. ر .ع) بأنه طعن الطالب العماني فأرداه قتيلا خلال محاولته السطو على ساعة الضحية الثمينة التي تقدر قيمتها بما يعادل 120 ألف جنيه استرليني جنيه إسترليني.

وإلى جانب تهمة القتل، يواجه المتهم البالغ من العمر 23 عاما، تهمتي محاولة السطو وحيازة أداة حادة فيما يتعلق بالحادث الذي وقع في 5 ديسمبر الفائت.

وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة استمرار حبس المتهم حتى موعد مثوله أمام المحكمة التي ستنعقد أيضا في مجمع أولد بيلي للمحاكم الجنائية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 يناير.

وكان الضحية العماني طالباً يدرس للحصول على شهادة في السياسة والاقتصاد بجامعة كينغز كوليدج.

وعقب إعلان وفاته، قال شقيقه سالم عبد الله العريمي في بيان أصدره نيابة عن عائلته: لقد انفطرت قلوبنا إلى الأبد.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

الأمور انقلبت رأسا على عقب.. استدعاء نانسي عجرم للتحقيق وتفريغ الهواتف الخلوية للشاب…

حياتنا

أخيرا.. قاتل الطالب العُماني محمد العريمي في قبضة الشرطة بعد تصرف غريب منه

حياتنا

تعليق ناري من ممثلة سورية شهيرة على جريمة القتل في منزل نانسي عجرم.. فما قصة ملايين…

حياتنا

تطوّر جديد بقضيّة قتل المواطن العُماني عبدالله العريمي بلندن .. هذا أول فيديو للقتلة…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.