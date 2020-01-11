شاب يلقي نفسه من علو
شاب يلقي نفسه من علو
حياتنا

عادَ الزوج الى البيت .. فطار العشيق من حضن الزوجة عن الطابق الـ12 وسقط قتيلاً!

كتب وطن
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قضى طبيب مصري، إثر سقوطه من الطابق الثاني عشر، في أثناء محاولة الهروب من زوج عشيقته.

وفي التفاصيل، قالت الشرطة المصرية إن طبيبا بشريا (44 عاما)، من محافظة الفيوم، لقي حتفه إثر سقوطه من الطابق الثاني عشر بمنطقة مشعل في حي الهرم، بمحافظة الجيزة.

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وأشارت التحريات إلى أن الطبيب كان مع عشيقته في مسكنها، إلا أن زوجها وصل إلى المسكن وشاهدهما معا، فحاول الطبيب الهرب من شرفة المسكن، لكنه سقط قتيلا في الحال.

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