لقاء الـ”هوت شوكليت”.. “شاهد” مقابلة “الصدفة” بين محمد بن زايد وعمرو أديب في مول دبي تثير جدلاً واسعاً

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للإعلامي المصري المقرب من النظام عمرو أديب، في مول دبي حيث التقى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ودار بينهما حوار قصير.

من جهته قال “أديب” معلقا على هذا المقطع خلال برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، كنت في دبي، من فترة قريبة، وأثناء تجولي بمول دبي، فوجئت بالشيخ محمد بن زايد، يتجول وسط الناس، معقبا: “كنت في المول بشرب هوت شوكليت، وحظي أشوفه”.

من أعظم الأدلة على أن #قطر على حق هو عداء أراذل الأمة لها وشتمهم إياها pic.twitter.com/V5NEWzBsg4 — محمد هنيد (@MohamedHnid) January 11, 2020

وعرض أديب مقطع فيديو لجولة بن زايد، معقبًا: “الشيخ محمد بن زايد، كان يسير وسط الناس من دون حرس، ليؤكد لهم أن كل شيء آمن.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أنه توجه لتحيته وكان متواضعًا للغاية، ومحبا لمصر، وتحدثا سويا، حول انتشار شائعات بشأن محاولات استهداف للإمارات.

وعُرف عن أديب محاباة السعودية والإمارات على حساب قطر التي يهاجمها يوميا منذ الأزمة في برنامجه المذاع على “إم بي سي مصر” التي يديرها تركي آل الشيخ ويغدق على أديب الملايين لمهاجمة خصوم السعودية والترويج لولي العهد محمد بن سلمان.

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