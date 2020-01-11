عمرو اديب ومحمد بن زايد
عمرو اديب ومحمد بن زايد
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لقاء الـ”هوت شوكليت”.. “شاهد” مقابلة “الصدفة” بين محمد بن زايد وعمرو أديب في مول دبي تثير جدلاً واسعاً

كتب خاص "وطن"
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للإعلامي المصري المقرب من النظام عمرو أديب، في حيث التقى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ودار بينهما حوار قصير.

من جهته قال “أديب” معلقا على هذا المقطع خلال برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي ”، كنت في دبي، من فترة قريبة، وأثناء تجولي بمول دبي، فوجئت بالشيخ محمد بن زايد، يتجول وسط الناس، معقبا: “كنت في المول بشرب هوت شوكليت، وحظي أشوفه”.

وعرض أديب مقطع فيديو لجولة بن زايد، معقبًا: “الشيخ محمد بن زايد، كان يسير وسط الناس من دون حرس، ليؤكد لهم أن كل شيء آمن.

وأضاف الإعلامي ، أنه توجه لتحيته وكان متواضعًا للغاية، ومحبا لمصر، وتحدثا سويا، حول انتشار شائعات بشأن محاولات استهداف للإمارات.

وعُرف عن أديب محاباة والإمارات على حساب قطر التي يهاجمها يوميا منذ الأزمة في برنامجه المذاع على “إم بي سي مصر” التي يديرها تركي آل الشيخ ويغدق على أديب الملايين لمهاجمة خصوم والترويج لولي العهد محمد بن سلمان.

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