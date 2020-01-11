شاهد| عارضة أزياء شهيرة تقرر بيع صورها عارية لهذا السبب!!

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنّ عارضة أزياء “بلاي بوي” الشهيرة جيلين كوك، قررت بيع صورها العارية على الإنترنت من أجل جمع المال والتبرع بهم لدعم جهود محاربة حرائق الغابات في أستراليا .

وبحسب الصحيفة فإنّ حبيبها الذي كان يصوّر غلاف المجلة عام 2018، هو من اقترح عليها هذه الفكرة وهي وافقت.

وقدّمت “كوك” عرضين للتبرّع، إما دفع مبلغ 15 دولاراً أميركياً مقابل تسعة صور، أو دفع مئة دولار أميركي مقابل رؤية كل المحتوى والصور الموجودة في حسابها، فسارع الكثير للمشاركة في هذه الحملة.

واندلعت حرائق الغابات في أستراليا بعد ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، وشهور متواصلة من الجفاف الشديد.

وساعدت الأمطار الآلاف من رجال الإطفاء والمتطوعين الذين يقاومون ألسنة اللهب، التي تندلع منذ سبتمبر/أيلول الماضي. لكن شدة النيران زادت خلال الأسبوع الماضي، ما دفع السلطات إلى إخلاء عدد من المدن.

وأكدت السلطات الأسترالية أن انتهاء أزمة حرائق الغابات في جنوب شرق البلاد “لا يزال بعيدا”.

وخلال فترة الحرائق التي امتدت لأشهر قتل 26 شخصا على الأقل ودمر أكثر من ألفي منزل والتهمت الحرائق نحو عشرة ملايين هكتار من الأراضي، ما يعادل منطقة تتجاوز مساحتها كوريا الجنوبية أو البرتغال، كما قدر العلماء في جامعة سيدني أن يكون نحو مليار حيوان من الثدييات والطيور والزواحف نفقوا في الحرائق.

ويشير العلماء إلى أن التغير المناخي ساهم في إطالة أمد موسم الحرائق وتسبب باندلاع حرائق أكثر تكرارا وشدة.