“شاهد” رحلة السلطان قابوس من الطفولة إلى كرسي الحكم وصورة نادرة مع أنور السادات وحسني مبارك

فُجع الشعب العُماني بخبر وفاة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الراحل عن عالمنا، مساء الجمعة، وبينما نعى رؤساء وملوك الوطن العربى والعالم السلطان قابوس بن سعيد، ونكست الأعلام فى العديد من الدول العربية حدادًا على روحه، تفاعلت أيضًا الشعوب عبر منصات التواصل الاجتماعى للتعبير عن حزنهم لرحيل السلطان قابوس.

من الطفولة إلى كرسي الحكم

والسلطان قابوس هو الابن الوحيد للسلطان سعيد بن تيمور بن فيصل آل سعيد، ولد فى 18 نوفمبر 1940 فى ولاية صلالة بمحافظة ظفار بسلطنة عمان.

مولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم

صورة نادر له، وهو طفل صغير



حفظ الله سلطان عمان

قابوس بن سعيد pic.twitter.com/fRaBy4Aw27 — سيف المالكي (@saif_malki) February 1, 2014

وهو السلطان التاسع لعمان فى التسلسل المباشر لأسرة آل بوسعيد التى أسسها الإمام أحمد بن سعيد فى عام 1741، أرسله والده إلى المملكة المتحدة حيث واصل تعليمه فى إحدى المدارس الخاصة، والتحق بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية فى عام 1379هـ الموافق 1960م وتخرج فيها برتبة ملازم ثان.

#هيثم_بن_طارق #وفاة_السلطان_قابوس صوره نادره للسلطان الراحل قابوس سلطان عمان الشقيقة في شبابه التقطت هذه الصورة في العاصمة البريطانية لندن pic.twitter.com/O4aAWieMrm — صور من الماضي الجميل (@jaki199090) January 11, 2020

وعاد قابوس إلى بلاده عام 1964 ودفعه والده لدراسة الدين الإسلامى وتاريخ وثقافة عُمان، وحكم قابوس سلطنة عمان منذ العام 1970 بعدما تولى السلطة إثر انقلاب على والده السلطان السابق سعيد بن تيمور.

صوره قديمه ونادره للسطان قابوس مع أبيه السلطان سعيد بن تيمور خلال إجتماعهم مع شركات النفط عام 1966م بقصر الحصن صلاله#سلطنه_عمان pic.twitter.com/yrELV75p9p — إبراهيم المحروقي (@imahrooqi3) December 30, 2019

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يشار إلى أن الدور الحكيم والاتزان السياسى الذى مارسه السلطان قابوس فى المنطقة كوسيط قوى فى الأزمات الكبرى، كان له دلالته فى تأثر كثير من البلدان بنبأ وفاته، الأمر الذى انعكس على الحكام والشعوب فى تعبيرهم عن حبهم وافتقادهم لسلطان عمان الراحل، حيث انتشرت الصور ومقاطع الفيديو النادرة للجولات الخارجية التى أجراها السلطان قابوس بن سعيد، خلال حياته، لاستعادة تلك الذكريات التى تخلد ذكراه.

فيديو نادر لتولي السلطان قابوس لمقاليد الحكم عام ١٣٩٠هـ ـ ١٩٧٠م .. قبل ٥٠ سنة تقريباً .. pic.twitter.com/mplsFoUfTY — نوادر من التاريخ (@Ksa9ss) August 1, 2019

من بين الصور التى نشرها المدونون عبر منصات السوشيال ميديا، صورة السلطان قابوس بن سعيد، خلال زيارته للقاهرة فى أواخر السبعينيات، حيث كان فى استقباله الرئيس – آنذاك – محمد أنور السادات، ويظهر السلطان قابوس خلال مراسم الاستقبال فى المطار وهو يتسلم باقة ورد من طفلة.

السلطان قابوس حفظه الله مع الرئيس أنور السادات رحمه الله في مطار القاهرة عام 1972م pic.twitter.com/GhGFx68spr — قلعة التاريخ (@qal3ataltareekh) May 24, 2016

وصورة أخرى جمعت السلطان قابوس بالسادات والرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك الذي كان حينها نائبا للسادات.

صورة تاريخية تجمع فيها جلالة #السلطان_قابوس_بن_سعيد حفظه الله والرئيس الراحل أنور السادات وحسني مبارك pic.twitter.com/lMcAoG6iUr — نزار بن حفيظ السيل الغساني (@alghassani600) December 27, 2019

صورة من مجلة المصور المصرية عدد ٢٣ نوفمبر ١٩٧٣م للقاء جلالة السلطان قابوس للرئيس المصري أنور السادات بالقاهرة #خزانة_عمان pic.twitter.com/DGJ5QUnhzy — البارق الشرقي🇴🇲 (@salalah2019) June 29, 2019

وأعلن البلاط السلطاني العُماني وفاة السلطان قابوس بن سعيد، فجر السبت، وسُمي هيثم بن طارق سلطانا للبلاد خلفا له.

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