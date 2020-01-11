“شاهد” رحلة السلطان قابوس من الطفولة إلى كرسي الحكم وصورة نادرة مع أنور السادات وحسني مبارك
فُجع الشعب العُماني بخبر وفاة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الراحل عن عالمنا، مساء الجمعة، وبينما نعى رؤساء وملوك الوطن العربى والعالم السلطان قابوس بن سعيد، ونكست الأعلام فى العديد من الدول العربية حدادًا على روحه، تفاعلت أيضًا الشعوب عبر منصات التواصل الاجتماعى للتعبير عن حزنهم لرحيل السلطان قابوس.
من الطفولة إلى كرسي الحكم
والسلطان قابوس هو الابن الوحيد للسلطان سعيد بن تيمور بن فيصل آل سعيد، ولد فى 18 نوفمبر 1940 فى ولاية صلالة بمحافظة ظفار بسلطنة عمان.
وهو السلطان التاسع لعمان فى التسلسل المباشر لأسرة آل بوسعيد التى أسسها الإمام أحمد بن سعيد فى عام 1741، أرسله والده إلى المملكة المتحدة حيث واصل تعليمه فى إحدى المدارس الخاصة، والتحق بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية فى عام 1379هـ الموافق 1960م وتخرج فيها برتبة ملازم ثان.
وعاد قابوس إلى بلاده عام 1964 ودفعه والده لدراسة الدين الإسلامى وتاريخ وثقافة عُمان، وحكم قابوس سلطنة عمان منذ العام 1970 بعدما تولى السلطة إثر انقلاب على والده السلطان السابق سعيد بن تيمور.
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يشار إلى أن الدور الحكيم والاتزان السياسى الذى مارسه السلطان قابوس فى المنطقة كوسيط قوى فى الأزمات الكبرى، كان له دلالته فى تأثر كثير من البلدان بنبأ وفاته، الأمر الذى انعكس على الحكام والشعوب فى تعبيرهم عن حبهم وافتقادهم لسلطان عمان الراحل، حيث انتشرت الصور ومقاطع الفيديو النادرة للجولات الخارجية التى أجراها السلطان قابوس بن سعيد، خلال حياته، لاستعادة تلك الذكريات التى تخلد ذكراه.
من بين الصور التى نشرها المدونون عبر منصات السوشيال ميديا، صورة السلطان قابوس بن سعيد، خلال زيارته للقاهرة فى أواخر السبعينيات، حيث كان فى استقباله الرئيس – آنذاك – محمد أنور السادات، ويظهر السلطان قابوس خلال مراسم الاستقبال فى المطار وهو يتسلم باقة ورد من طفلة.
وصورة أخرى جمعت السلطان قابوس بالسادات والرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك الذي كان حينها نائبا للسادات.
وأعلن البلاط السلطاني العُماني وفاة السلطان قابوس بن سعيد، فجر السبت، وسُمي هيثم بن طارق سلطانا للبلاد خلفا له.
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