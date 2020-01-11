أسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي تُعزي في وفاة السلطان قابوس وتذكر موقفا مشرفا له معهم

تقدمت أسرة الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، بالتعزية في وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد، الذي توفي مساء أمس الجمعة، وقدمت الأسرة تعازيها للشعب العماني والعائلة الحاكمة.

ونشر أحمد، النجل الأكبر لمرسي، السبت، بيان الأسرة على صفحته بموقع تويتر، وجاء فيه: “تتقدم أسرة الرئيس محمد مرسي رحمه الله للشعب العماني وللأسرة الحاكمة بخالص العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان”.

تتقدم اسرة الرئيس محمد مرسي رحمه الله للشعب العماني وللأسرة الحاكمة بخالص العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان .

فقد أحسن عزاءنا والشعب المصري في وفاة الوالد رحمه الله رغم ما فرض من تضيق وحصار علينا.

عظم الله أجر الشعب العماني وأخلف عليه بالخير والسداد. pic.twitter.com/Bq2RezbGC3 — AHMED 3M.MORSY (@A3M_MORSY) January 11, 2020

وأضاف البيان: “لقد أحسن عزاءنا والشعب المصري في وفاة الوالد رحمه الله رغم ما فرض من تضيق وحصار علينا.. عظم الله أجر الشعب العماني وأخلف عليه بالخير والسداد”.

يشار إلى أنه في فجر أمس، الجمعة، أعلن الديوان السلطاني وفاة قابوس عن عمر ناهز 80 عاما بعد صراع مع مرض سرطان القولون.

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​وحكم قابوس سلطنة عمان لمدة 50 عاما منذ توليه السلطة عام 1970.

وأدى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، اليمين القانونية سلطانًا تاسعًا لعُمان، في انتقال سلسل للسلطة، إثر الكشف عن وصية السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

والسلطان الجديد هو ابن عم نظيره الراحل، ويعود أصله للمؤسس الأول للدولة البوسعيدية (الإمام أحمد بن سعيد) عام 1741 م التي تتولى أسرته حكم البلاد، وتعد من أقدم الأسر العربية الحاكمة بصورة متواصلة.

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