مسرحية رديئة الإخراج.. مقتدى الصدر يعلن انتهاء الأزمة بين إيران وأمريكا و” يا دار ما دخلك شر”

في تصريحات أثارت جدلا واسعا وسخرية في نفس الوقت، قال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر إن الأزمة انتهت بين طهران وواشنطن، وذلك بعد خطاب ترامب، وخطاب إيران، داعيا الفصائل العراقية إلى التأني والصبر وعدم البدء بالعمل العسكري.

وقال “هذه الأزمة قد انطوت، وخصوصا بعد خطاب ترامب، وخطاب الجمهورية الإسلامية”، مضيفا “الإسراع بتشكيل حكومة صالحة قوية تعيد للعراق هيبته واستقلاليته في فترة لا تزيد عن 15 يوما وبلا مهاترات سياسية أو برلمانية أو طائفية أو عرقية”.

وتابع الصدر “السعي الحثيث لإنهاء تواجد المحتل وكبح جماح سيطرته ونفوذه المتزايد وتدخله بالشأن العراقي، فإن صبرنا كاد أن ينفذ، لكثرة التدخلات الخارجية التي لا تراعي مصالح العراق”.

وأضاف الصدر “أدعو الفصائل العراقية إلى التاني والصبر وعدم البدء بالعمل العسكري وإسكات صوت التشدد من بعض غير المنضبطين إلى حين استنفاذ جميع الطرق السياسية والبرلمانية والدولية”.

وشدد الصدر “أنصح بغلق كافة مقرات الحشد الشعبي، كي لا يكون هدفا للاستكبار العالمي وخصوصا إذا صار قرارنا المقاومة العسكرية مع المحتل في حل رفضه الخروج واستنفاد كل الطرق السياسية”.

وحظي الرد الإيراني على قاعدة للقوات الأمريكية في العراق انتقاماً لمقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني بمتابعة دقيقة من قبل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين سخروا من طهران وردها المسرحي حسب وصفهم.

وسخر ناشطون من من الضربة الإيرانية وقلّلوا من أهميتها، وكتب احدهم: “معلومات شبه مؤكدة عن موت أكثر من 100 عسكري أمريكي من الضحك بعد القصف الإيراني”.

وسأل المسؤول في تيار المستقبل عبد الله بارودي: “لك يا جماعة وزير الدفاع الإيراني عم يمزح ولا عم يحكي جد؟ أي ضربة أولى وأي ردة فعل!!!”.

وكتب ناشط آخر ساخرا: “كنا نقول إن العرب ظاهرة صوتية، طلعوا الإيرانيين أقوى منهم بالصراخ والعويط”. وشارك نجم نتيجة تصويت فيصل قاسم حول: “أيهما أقوى: رد زوج نانسي عجرم أم الرد الإيراني على أمريكا؟”، والتي أظهرت أن ردّ زوج نانسي جاء أقوى. وخلُص إلى وصف الرد الإيراني بأنه “مسرحية جديدة إيرانية أمريكية كما مسرحية حزب الله الإسرائيلية”.

كذلك رأى البعض أن “مسرحية الرد أضعفت هيبة إيران، والسؤال الآن هل سيكون هناك رد مسرحي آخر عبر الجولان؟”.