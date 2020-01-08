مستشار ابن زايد تحول لـ “نعامة”: نرغب في الحفاظ على علاقة حسن الجوار مع إيران رغم احتلالها جزر الإمارات

أثار مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، جدلا واسعا بين متابعيه على تويتر بعد نشره تغريدة عن التوتر بين أمريكا وإيران بالمنطقة وموقف الإمارات من الأزمة الحالية.

وفي تغريدة رصدتها (وطن) ويستشف منها رعب الإمارات من أي هجوم إيراني، قال “عبدالله” إنه مهما حاولت ايران استفزاز الامارات فان الامارات لن تسعى لاستفزاز أسد جريح ولن تنجر لمعارك جانبية، حسب وصفه.

مهما حاولت ايران استفزاز الامارات فان الامارات لن تسعى لاستفزاز أسد جريح ولن تنجر لمعارك جانبية فقد اكدت مرارا انها اعقل واكبر من الانجرار لهذه المهاترات الايرانية. ونصيحة لايران ان تتوقف عن تهديد الامارات المسالمة التي تود الحفاظ علاقة حسن الجوار معها رغم احتلالها جزر الامارات — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) January 8, 2020

وتابع خاطبا ود إيران:”فقد أكدت الإمارات مرارا انها اعقل واكبر من الانجرار لهذه المهاترات الايرانية، ونصيحة لايران ان تتوقف عن تهديد الامارات المسالمة التي تود الحفاظ علاقة حسن الجوار معها رغم احتلالها جزر الامارات”

من جانبه سخر حساب “أبومستهيل” العُماني الشهير من تناقض مستشار ابن زايد بقوله:”ياعبدالخالق وصفت إيران بأنها أسد وعندما كان هذا الأسد (ليس جريح) قبل شهور قلت أنكم (الدول الصقورية) التي تواجهه وبقية دول الخليج (حمائم)”

ياعبدالخالق

وصفت إيران بأنها أسد

وعندما كان هذا الأسد (ليس جريح) قبل شهور قلت أنكم (الدول الصقورية) التي تواجهه

وبقية دول الخليج (حمائم)

واليوم عندما صار الأسد جريح (إيران) منطقياً كدول (صقوريه) عليكم أن تنقضو عليه لا أن تصبحوا (حمائم)

لماذا أنت معكوس

حتى في وقت ضعف الآخرين جبناء https://t.co/uNbYVeIzIG — أبو مستهيل (@abu_musthil) January 8, 2020

وتابع:”واليوم عندما صار الأسد جريح (إيران) منطقياً كدول (صقوريه) عليكم أن تنقضو عليه لا أن تصبحوا (حمائم) لماذا أنت معكوس حتى في وقت ضعف الآخرين جبناء”

كما سخر الأكاديمي السوداني البارز الدكتور تاج السر عثمان من الأكاديمي الإماراتي بقوله:”قبل أشهر يحاضرنا بروفيسور #الامارات عبدالخالق عبدالله عن الصقورية في مواجهة إيران واليوم تحول إلى نعامة يطلق ساقيه للريح من الذعر”

قبل أشهر يحاضرنا بروفيسور #الامارات عبدالخالق عبدالله @abdulkhaleq_uae عن الصقورية في مواجهة إيران واليوم تحول إلى نعامة يطلق ساقيه للريح من الذعر pic.twitter.com/J5HERWQB3W — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) January 8, 2020

وأصدرت الهيئة العامة للطيران في الإمارات تعليماتها إلى شركات الطيران الوطنية متضمنة توصيات بتقييم المخاطر في المناطق ‏التي قد تعرض عمليات الطيران للخطر وأخذ الحيطة والحذر وذلك نظرا للأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة.

يأتي ذلك تزامنا مع توعد إيران بضرب دبي وحيفا إذا ردت واشنطن على قصفها قاعدتين أمريكيتين في العراق.

وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم أنها مستمرة في تقييم و مراقبة الوضع وستتخذ الإجراءات المناسبة في حينه.

هذا وخرج وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، للتغريد على “تويتر” داعياً إلى تهدئة التوترات “المزعجة” وخفض التصعيد بالمنطقة، بعد استهداف إيران قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.

وفي تغريدة اطلعت عليها “وطن” أكد قرقاش على أن “خفض التصعيد يعتبر أمرا حكيما وضروريا في نفس الوقت”، مشددا على ضرورة انتهاج “مسار سياسي يقود نحو الاستقرار”، وهو الامر الذي اعتبره كثيرون انه محاولة من الامارات لتجنب مثل تلك الضربة.

وجاءت تصريحات قرقاش بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن قواته استهدفت بعشرات الصواريخ قاعدتين تتمركز فيهما القوات الأمريكية في العراق.

ويأتي القصف الصاروخي الإيراني ضد القوات الأمريكية، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية بمطار بغداد قبل أيام.