كاتب عُماني بارز: “الفضل بعد الله في تجنيب المنطقة حرباً كبرى يعود لهذين الرجلين”

اعتبر الكاتب العُماني البارز زكريا المحرمي أن “الفضل بعد الله في تجنيب المنطقة حربا كبرى” يعود لقيادة وزيري الخارجية العماني يوسف بن علوي والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

الفضل بعد الله في تجنيب المنطقة حربا كبرى يعود لقيادة هذين الرجلين pic.twitter.com/zamEUDjUVD — زكريا المحرمي (@almuharrmi) January 8, 2020

وكان وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، قال خلال مشاركته في منتدى طهران للحوار الإقليمي المنعقد بمكتب الدراسات السياسية بوزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تريد تهدئة التوتر في المنطقة.



وأكد وزير الخارجية أن “هناك اتصالات مستمرة أجراها الأمريكيون معنا باستمرار بهدف تخفيف التوترات، وسنعمل جميعا معا لمساعدة المنطقة على تحقيق استقرار حقيقي”.



من جهته، قال وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن ما طرأ من أحداث في المنطقة يعد منعطفاً جديداً، وإن الدوحة تسعى بشكل حثيث إلى نزع فتيل الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.



وأضاف في حوار موسع مع موقع “العربي الجديد”، “نعول على عدم رغبة الطرفين في الدخول في مواجهات مفتوحة، أو حلقة عنف مفرغة”.

ووصف الكاتب العُماني، السلطنة بأنّها “رمانة ميزان السلام في المنطقة”.

عمان رمانة ميزان السلام في المنطقة https://t.co/wyLMGDTLp9 — زكريا المحرمي (@almuharrmi) January 7, 2020

وتعقيباً على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدتين تضم قوات أميركية في العراق فجر الأربعاء، قال “المحرمي” في تغريدة: “وزير الخارجية الإيراني يعلن انتهاء الانتقام الإيراني على اغتيال اللواء قاسم سليماني بقصف شكلي لقاعدتين أمريكيتين في العراق، يبدو أن الاتصالات الدبلوماسية أتت أكلها وجنبت المنطقة حربا كبرى”.

وزير الخارجية الإيراني يعلن انتهاء الانتقام الإيراني على اغتيال اللواء قاسم سليماني بقصف شكلي لقاعدتين أمريكيتين في العراق، يبدو أن الاتصالات الدبلوماسية أتت أكلها وجنبت المنطقة حربا كبرى https://t.co/XTL8nrBjHW — زكريا المحرمي (@almuharrmi) January 8, 2020

وأعلن التلفزيون الإيراني أن معلومات أولية تفيد بمقتل ثمانين عسكريا أميركيا بالضربات الصاروخية على قاعدة عين الأسد بالأنبار غربي العراق، وهو ما نفاه مسؤول أميركي، في حين هدد الحرس الثوري الإيراني بتوسيع نطاق ضرباته لتشمل الإمارات وإسرائيل والقواعد الأميركية بالمنطقة في حال ردت واشنطن عسكريا.

وقال الحرس الثوري في بيان إنه أطلق فجر اليوم الأربعاء عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية في إطار عملية حملت اسم “قاسم سليماني” قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الذي اغتاله الجيش الأميركي فجر الجمعة الماضية بواسطة طائرة مسيرة بعيد وصوله إلى مطار بغداد.

وأضاف أنه جرى استخدام صواريخ “قيام، ذو الفقار” الباليستية بمدى ثمانمئة كيلومتر المصممة لضرب قواعد أميركية، ووصف الحرس الثوري العملية بالناجحة.

وفي حين أورد التلفزيون الإيراني حصيلة أولية للخسائر المفترضة بصفوف الأميركيين، قال الحرس الثوري إنه سيعلن في وقت لاحق اليوم حصيلة للخسائر الأميركية سواء في الأرواح والعتاد.

في المقابل، نفى مسؤول أميركي سقوط قتلى أميركيين في العراق، ونقلت عنه شبكة “سي إن إن” أن القوات الأميركية تلقت تحذيرا قبيل الضربات الإيرانية، وأن الجنود دخلوا الملاجىء قبل وقوعها.

وقد أفادت خلية الإعلام الأمني العراقية بتعرض مقار التحالف الدولي بالبلاد فجر اليوم لـ 22 صاروخا سقط 17 منها على قاعدة عين الأسد دون تسجيل خسائر في صفوف القوات العراقية.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إطلاق إيران 12 صاروخا على قاعدتين عراقيتين تستخدمهما القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في عين الأسد بالأنبار وفي أربيل بإقليم كردستان.

وقال البنتاغون إنه يعمل على تقييم الخسائر التي قد تكون سُجلت في القاعدتين، ويدرس الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني.نفى مسؤول أمريكي، وقوع قتلى بصفوف جنود بلاده، بحسب معلومات أولية، جراء الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف فجر الأربعاء، قاعدتين أمريكيتين في العراق.