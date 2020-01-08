بدأوا بالتشهد واختبأوا وسط كثبان رملية.. “شاهد” صرخات جنود عراقيين لحظة قصف قاعدة “عين الأسد” الأمريكية

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قالوا انه لجنود عراقيين في قاعدة عين الأسد لحظة استهدافها بصواريخ باليستية أطلقت من إيران.

والفيديو يرصد سقوط صواريخ على القاعدة الواقعة في ناحية البغدادي بالأنبار، وسط صرخات الجنود الذين يسمع بعضهم يقولون إن الصواريخ سقطت داخل القاعدة.

ويسمع في الفيديو صرخات الجنود ودوي انفجارات هائلة، دون أن ترد معلومات عن سقوط ضحايا في صفوف العسكريين المنتشرين في القاعدة.

لحظة سقوط الصواريخ من تصوير جنود عراقيين في قاعدة #عين_الاسد pic.twitter.com/kqvtmqDfqq — إبريل الثالث عشر (@April_13th_) January 8, 2020

وكان البنتاغون أعلن أن إيران أطلقت فجر الأربعاء “أكثر من 12 صاروخاً” على قاعدة عين الأسد وقاعدة أخرى في أربيل، مشيراً إلى أنّه بصدد تقييم الأضرار ودرس سبل “الردّ” على هذه الضربة.

وقال مساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون العامة، جوناثان هوفمان، في بيان، إنّه، مساء الثلاثاء، “أطلقت إيران أكثر من 12 صاروخاً بالستياً على القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق”.

وأضاف أنّه “من الواضح أنّ هذه الصواريخ أطلقت من إيران واستهدفت على الأقل قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستخدمهما القوات الأميركية وقوات التحالف في عين الأسد وإربيل”.

وأوضح البيان أن البنتاغون يجري “تقييما أولياً للخسائر” ويدرس “الردّ” على الهجوم. ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط إصابات بشرية في أي من القاعدتين.

وقال هوفمان “في الأيام الأخيرة وردّاً على تهديدات إيران وأفعالها اتّخذت وزارة الدفاع كل التدابير المناسبة لحماية أفرادنا وشركائنا”.

وأضاف أنّ “هاتين القاعدتين كانتا في حالة تأهب قصوى نظراً لوجود مؤشّرات تفيد بأنّ النظام الإيراني يخطّط لمهاجمة قواتنا ومصالحنا في المنطقة”.

وأكّد هوفمان أنّ الولايات المتحدة ستتّخذ “كل التدابير اللازمة لحماية الأفراد الأميركيين وشركائنا وحلفائنا في المنطقة والدفاع عنهم”.

ويأتي الهجوم الصاروخي الإيراني بعدما توعّدت طهران بـ”الردّ” على ضربة أميركية بطائرة مسيّرة قتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد العراقي أبو مهدي المهندس في بغداد الجمعة الماضي.

من جهته، قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس دونالد ترامب أحيط علماً بالهجوم وهو “يراقب الأوضاع عن كثب ويجري اجتماعات مع فريقه الأمني”.

وتبنّت إيران الهجوم الصاروخي البالستي، وقال حرس الثورة الإسلامية في بيان إنّه أطلق “عشرات الصواريخ أرض – أرض على القاعدة الجوية.. المعروفة باسم عين الأسد” بمحافظة الأنبار.