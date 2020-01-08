إيران “مسدس صوت” تستقوي فقط على عربان الخليج.. ترامب: كل جنودنا بالعراق في أمان ولم نخسر روحا واحدة

في تكذيب لبيانات إيران العنترية وفضيحة لثأرها المزعوم التي زعمت أنه أسفر عن مقتل 80 جنديا أمريكيا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه لم يصب أي أمريكيين جراء الضربات الصاروخية الإيرانية على قواعد عسكرية تستضيف قوات أمريكية في العراق وحث قوى العالم على إبرام اتفاق نووي جديد مع طهران.

وقال ترامب في كلمة ألقاها في البيت الأبيض أشارت إلى رغبة في عدم تصعيد الأزمة مع إيران ”لم يصب أمريكيون في هجوم الليلة الماضية الذي شنه النظام الإيران لم نتعرض لأي خسائر“.

وأضاف ”ومع ذلك فإن امتلاكنا لهذا العتاد والجيش العظيم لا يعني بالضرورة استخدامه. لا نرغب في استخدامه. القوة الأمريكية العسكرية والاقتصادية هي أفضل رادع“.

هذا وتوعد الرئيس الأمريكى إيران بعقوبات اقتصادية جديدة قاسية، مع استمرار العقوبات القوية القائمة، حتى يتغير سلوكها، مشيرًا إلى أن إيران خلال الفترة الماضية استهدفت منشئات سعودية وطائرات أمريكية، وزادت أنشطتها بعد توقعيها الاتفاق النووى عام 2013 وحصلت على 230 مليار دولار، بجانب 1.8 مليار دولار نقدًا ولم تقدم الشكر لأمريكا، فقد رفعت شعارات الموت لأمريكا فى اليوم الذى وقع فيه الاتفاق، ثم انطلقت فى عملها الإرهابى وتسببت فى الجحيم باليمن وسوريا والعراق وأفغانستان.

وأحجم ترامب عن توجيه أي تهديد مباشر بعمل عسكري ضد إيران. وحث القوى العالمية ومنها روسيا والصين على التخلي عن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والعمل على اتفاق جديد.

وأضاف ترامب سنطلب من الناتو أن يصبح أكثر انخراطا في الشرق الأوسط ، مؤكدا: لانحتاج لنفظ الشرق الأوسط لأننا بنينا الجيش الأمريكي، و صواريخنا قوية وفتاكة وسريعة وهناك الكثير من الصواريخ التي تفوق سرعة الصوت تحت البناء.

وتابع ”علينا جميعا العمل سويا نحو إبرام اتفاق مع إيران يجعل العالم أكثر أمنا وأكثر سلما“.

وأطلقت القوات الإيرانية صواريخ على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق اليوم الأربعاء ردا على مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية، مما أجج الصراع مع واشنطن وسط مخاوف من نشوب حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.