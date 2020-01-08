خبر كونا
خبر كونا
الهدهد

هل يتكرر سيناريو “قنا”.. الكويت تعلق رسميا على اختراق وكالة أنبائها “كونا” وتتخذ هذا الإجراء العاجل

كتب خاص "وطن"
0

ردت الكويت رسميا على الاختراق الذي تعرضت له وكالة أنبائها الرسمية () حيث تم بث أخبار كاذبة على لسان مسؤولين كويتيين فيما يخص التوتر بين إيران وأمريكا.

وأعلن وزير الاعلام الكويتي محمد الجبري تشكيل لجنة تحقيق محايدة بشأن ما تم نشره من معلومات غير صحيحة عبر حساب وكالة الانباء الكويتية () على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وأوضح الجبري في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان اللجنة ستضم ممثلين لعدة جهات.

وسريعاً قالت وكالة الانباء الكويتية “كونا” إن “تم اختراق حسابنا على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)

وأضافت في تغريدة ثانية بعد الحادثة المثيرة.. :” (كونا) تنفي قطعيا صحة ماتم تداوله حول نشرها تصريحا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حول انسحاب القوات الأمريكية من الكويت”.

وزادت قائلة :” كونا تؤكد أنها لم تبث أي خبر حول انسحاب القوات الامريكية وتشدد على ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات والاخبار ونقلها والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والرسمية “.

وكانت صحيفة “القبس” الكويتية أكدت أن ما تم نشره على وكالة الأنباء الرسمية (كونا) من أن قائد القوات الأمريكية في الكويت أبلغ بانسحاب قواته من معسكر عريفجان والوزير وقوله إن القرار كان مفاجئا ونحن على تواصل مع البنتاغون، هو خبر مدسوس على الوكالة وتم نشره بعد اختراقها من جهة مجهولة.

وأعادت هذه الواقعة للأذهان حادثة اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية “قنا” في 2017 قبل الأزمة وبث تصريحات كاذبة منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
قد يعجبك ايضا
الهدهد

قاد سلطنة عُمان إلى مصاف الدول المتقدمة.. صحيفة كويتية تختار السلطان قابوس شخصية 2019

الهدهد

وزير الدفاع الكويتي يستنفر الجيش بعد الطائرة التي حلّقت فوق قصر الأمير .. وهذا ما…

تقارير

هل تذكرون كيف بدأت الأزمة الخليجية.. هذه هي حكاية حصار قطر منذ البداية

الهدهد

هذا ما فعلته الإمارات للتجسس على ناشطين وسرقة بياناتهم.. تفاصيل جديدة تكشف…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.