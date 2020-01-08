هل يتكرر سيناريو “قنا”.. الكويت تعلق رسميا على اختراق وكالة أنبائها “كونا” وتتخذ هذا الإجراء العاجل

ردت الكويت رسميا على الاختراق الذي تعرضت له وكالة أنبائها الرسمية (قنا) حيث تم بث أخبار كاذبة على لسان مسؤولين كويتيين فيما يخص التوتر بين إيران وأمريكا.

وأعلن وزير الاعلام الكويتي محمد الجبري تشكيل لجنة تحقيق محايدة بشأن ما تم نشره من معلومات غير صحيحة عبر حساب وكالة الانباء الكويتية (كونا) على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وأوضح الجبري في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان اللجنة ستضم ممثلين لعدة جهات.

وسريعاً قالت وكالة الانباء الكويتية “كونا” إن “تم اختراق حسابنا على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)

كونا.. تم اختراق حسابنا على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) #كونا #الكويت

(م ع) — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) January 8, 2020

وأضافت في تغريدة ثانية بعد الحادثة المثيرة.. :” (كونا) تنفي قطعيا صحة ماتم تداوله حول نشرها تصريحا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حول انسحاب القوات الأمريكية من الكويت”.

(كونا) تنفي قطعيا صحة ماتم تداوله حول نشرها تصريحا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حول انسحاب القوات الأمريكية من الكويت#كونا #الكويت

س.ع — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) January 8, 2020

وزادت قائلة :” كونا تؤكد أنها لم تبث أي خبر حول انسحاب القوات الامريكية وتشدد على ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات والاخبار ونقلها والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والرسمية “.

كونا تؤكد أنها لم تبث أي خبر حول انسحاب القوات الامريكية وتشدد على ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات والاخبار ونقلها والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والرسمية#كونا #الكويت

س.ع — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) January 8, 2020

وكانت صحيفة “القبس” الكويتية أكدت أن ما تم نشره على وكالة الأنباء الرسمية (كونا) من أن قائد القوات الأمريكية في الكويت أبلغ وزير الدفاع الكويتي بانسحاب قواته من معسكر عريفجان والوزير وقوله إن القرار كان مفاجئا ونحن على تواصل مع البنتاغون، هو خبر مدسوس على الوكالة وتم نشره بعد اختراقها من جهة مجهولة.

وأعادت هذه الواقعة للأذهان حادثة اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية “قنا” في 2017 قبل الأزمة وبث تصريحات كاذبة منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.