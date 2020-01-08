الطائرات الإماراتية ليست في مأمن.. الإمارات تحذر شركات الطيران في بيان رسمي بعد تهديد إيران بضرب دبي

أصدرت الهيئة العامة للطيران في الإمارات تعليماتها إلى شركات الطيران الوطنية متضمنة توصيات بتقييم المخاطر في المناطق ‏التي قد تعرض عمليات الطيران للخطر وأخذ الحيطة والحذر وذلك نظرا للأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة.

يأتي ذلك تزامنا مع توعد إيران بضرب دبي وحيفا إذا ردت واشنطن على قصفها قاعدتين أمريكيتين في العراق.

وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم أنها مستمرة في تقييم و مراقبة الوضع وستتخذ الإجراءات المناسبة في حينه.

هذا وخرج وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، للتغريد على “تويتر” داعياً إلى تهدئة التوترات “المزعجة” وخفض التصعيد بالمنطقة، بعد استهداف إيران قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.

وفي تغريدة اطلعت عليها “وطن” أكد قرقاش على أن “خفض التصعيد يعتبر أمرا حكيما وضروريا في نفس الوقت”، مشددا على ضرورة انتهاج “مسار سياسي يقود نحو الاستقرار”، وهو الامر الذي اعتبره كثيرون انه محاولة من الامارات لتجنب مثل تلك الضربة.

وجاءت تصريحات قرقاش بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن قواته استهدفت بعشرات الصواريخ قاعدتين تتمركز فيهما القوات الأمريكية في العراق.

ويأتي القصف الصاروخي الإيراني ضد القوات الأمريكية، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية بمطار بغداد قبل أيام.