ابنة الفنان احمد الفيشاوي تثير ضجة بمسلسل جنسي بعد نشر صورتها العارية!!

عادت “لينا” ابنة الفنان المصري أحمد الفيشاوي لتثير من جديد موجة من الجدل، بعدما نشرت مؤخراً صورة لها بدت فيها عارية من الجزء العلوي من جسدها، وأخفت صدرها بشعرها.



ونشرت “لينا” صورة لأفيش مسلسل «التربية الجنسية – sex education» .



وأبدت لينا أحمد الفيشاوي إعجابها بالمسلسل المعروض حاليا عبر شبكة نيتفليكس، من خلال تعليقاتها على أفيش المسلسل الذي نشرته عبر خاصية القصص على حسابها بانستجرام.



كانت “لينا”، صدمت والدها مجددًا، بعد الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق “إنستجرام”، وظهرت فيها شبه عارية، ما أثار حالة كبيرة من الجدل حولها.



وبحسب الصورة، فقد تبين أنها التقطت في العام 2013 وبدت فيها لينا وهي بعمر صغير.



وعلقت لينا على الصورة :”ليبرالية دائماً في كلامي وحرة مع نفسي، هذه أنا كحورية، واحدة مع العالم”.



وأحدثت الصورة صدمة كبيرة بين متابعي لينا الفيشاوي ومحبي ومتابعي والدها الممثل أحمد الفيشاوي، والذين انتقدوا تصرفها والصورة التي نشرتها.