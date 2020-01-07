هذه قصة الضابطة الأمريكية الحسناء “ماري فيرمونت” التي اغتالت قاسم سليماني و(وطن) تكشف الحقيقة

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا صورة لفتاة حسناء ترتدي الزي العسكري، ليزعم متداولو الصورة أنها ترجع لضابطة بالجيش الأمريكي وهي من تولت عملية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

ماري فيرمونت لانها جميلة وتحب الجمال ! … فقد كانت اعظم جراحة تجميل في العالم بعد ان اجرت اكبر عملية " تجميلية " ناجحة لاستئصال وجه القبح والشر من العالم وذلك بتصفية الإرهابي #قاسم_سیلمانی من الوجود كله ! pic.twitter.com/ztl7Wgta8P — Ⓜ️Alaqeel*| رحيق قلم (@aboamer1389) January 6, 2020

ونشرت العديد من الحسابات منها حسابات موثقة ومعروفة على تويتر صورة الفتاة التي زعموا أنها ضابطة أمريكية وتدعى “ماري فيرمونت”، وأنها هي من تولت مهمة تصفية قاسم سليماني.

تحية لهذه البطلة الأمريكية الجميلة ( ماري فيرمونت ) التي خلصت الشعوب العربية والإنسانية من قائد الإرهاب ومسيل أنهار الدماء ومدمر المدن العربية المجرم ( قاسم سليماني ) .

سيكتب التاريخ اسمك أيتها البطلة بأحرف من نور . pic.twitter.com/jVUje0SuBk — د . محمد العوين (@mAlowein) January 6, 2020

وبتتبع (وطن) لمصدر هذه الصورة اتضح كذب مزاعم متداوليها وأنها لا تمت لأي شخص بالجيش الأمريكي بصلة.

ما أسهل التلفيق

١-لم تنشر وسيلة إعلامية واحدة اسم المنفذ

٢-القتل تم بواسطة طائرة بدون طيار

٣-مجندة عادية كيف تتحكم بطائرة مسيرة

٤-ماري فيرمونت>اسم مطعم في بريستول

٥-هل يعقل نشر الأسم لتسهل تصفيتها

٦-يظهر في اسم اللبس اسمها فوكس

ولكن هناك ١٤٠٠ ثور عملوا تفضيل و ٧٠٠ ثور آخر نشروها https://t.co/CwLGCuvgmA — صالح®️ (@SalehAli_ksa) January 6, 2020

١- "ماري فيرمونت" و التاق حقها مكتوب عليه "فوكس"..كيف ؟ 🧐

٢- كيف معاها مقص و قصفت قاسم سليماني؟ آخر علمي ان المسعفين العسكريين (لو قلنا أنها فعلًا عسكرية) ما يستخدمون درونز هجومية أو أباتشي!

٣- الوتساب موب زين ✋🏼 https://t.co/w0T6WKssie — Abdulaziz (@Eng_zh) January 6, 2020

ولأن معظم متداولي هذه الشائعة اتضح أنهم سعوديين بتويتر، اضطرت هيئة مكافحة الشائعات بالمملكة لنشر تكذيب وتوضيح حول الأمر.

وقالت الهيئة في بيان رسمي على صفحتها الموثقة بتويتر إن ما يتداول بعنوان «الإعلام الأمريكي ينشر صورة الضابطة الأمريكية التي تولت تصفية سليماني والمهندس» غير صحيح.

مايتداول بعنوان «الإعلام الأمريكي ينشر صورة الضابطة الأمريكية التي تولت تصفية سليماني والمهندس» غير صحيح, والصورة لكازاخستانية روسية تستعرض خوذتها الجديدة لالعاب Airsoft ولديها قناة على اليوتيوب. pic.twitter.com/d3aOaNkrSK — هيئة مكافحة الإشاعات (@No_Rumors) January 6, 2020

وأكدت على أن الصورة لكازاخستانية روسية تستعرض خوذتها الجديدة لالعاب Airsoft ولديها قناة على اليوتيوب.

واثارت الصورة التي تداولها السعوديون على نطاق واسع سخرية واسعة بين النشطاء.

١- "ماري فيرمونت" و التاق حقها مكتوب عليه "فوكس"..كيف ؟ 🧐

٢- كيف معاها مقص و قصفت قاسم سليماني؟ آخر علمي ان المسعفين العسكريين (لو قلنا أنها فعلًا عسكرية) ما يستخدمون درونز هجومية أو أباتشي!

٣- الوتساب موب زين ✋🏼 https://t.co/w0T6WKssie — Abdulaziz (@Eng_zh) January 6, 2020