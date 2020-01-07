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“شاهد” كويتية توثق بالفيديو تحرش شباب “سافل” بها وغضب واسع في الكويت

كتب خاص "وطن"
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تداولت وسائل إعلام مقطعا مصورا لفتاة بأحد شوارع ، وهي توثق تحرش أحد الشباب بها ما فجر موجة غضب واسعة إزاء هذا التصرف المقيت.

ويوثق الفيديو الذي التقطته الفتاة الكويتية من داخل سيارتها أثناء توقفها بإشارة المرور، صوت المتحرش وعباراته الخادشة وهو يحاول التواصل معها.

وأثار المقطع موجة غضب واسعة بين الكويتيين على تويتر ودعوا السلطات لضرورة التدخل لوقف هذه الممارسات السخيفة.

هذا واندلعت قبل أيام مشاجرة عنيفة بين 6 شباب في الكويت، أصيب خلالها 3 شباب كويتيين، بسبب التحرش بسيدة منتقبة.

فيما تمكن رجال الأمن من السيطرة على المشاجرة وضبط المتشاجرين الستة والطلب من 3منهم التوجه الى مستشفى مبارك لإرفاق تقارير طبية.

وقال مصدر أمني ان التحقيقات في القضية كشفت عن ان احد المتشاجرين حاول التحرش بفتاة او سيدة منتقبة وهو ما دفع شابين الى التدخل لتندلع مشادة بلغ عدد المشاركين فيها 6 أشخاص.

وأشار مصدر لصحيفة الأنباء الكويتية، إلى أن المنتقبة انسحبت من موقع التشاجر.
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