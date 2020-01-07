كاتب ومحلل عُماني بارز يُعلن مقاطعته الظهور على قناة “الجزيرة”: ما تعرضت له إهانة لا تُقبل

شن الكاتب والصحافي العُماني محمد اليحيائي، هجوما عنيفا على قناة “الجزيرة” وأعلن مقاطعته الظهور على شاشتها بعد ما قال إنها إهانة كبيرة تعرض لها أثناء استضافته الأخيرة في القناة القطرية.

وكتب “اليحيائي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”أُعلن مقاطعتي الظهور على قناة الجزيرة فما تعرضت له قبل قليل إهانة لا تُقبل.”

أُعلن مقاطعتي الظهور على قناة الجزيرة.فما تعرضت له قبل قليل إهانة لا تُقبل. بعد نحو 45 دقيقة أمام الكاميرا على مقعد غير مريح يأتيك المذيع بسؤال تافه سخيف. الجزيرة تحتقر كل من هو خليجي ولا ترى فيه سوى دشداشة تزين به شاشتها حتى لا يسأل الممول القطري أين الخليجيون؟ @AJArabic — Mohamed Alyahyai محمد اليحيائي (@Malyahyai) January 6, 2020

وتابع موضحا وموجها اتهامات للقناة القطرية:”بعد نحو 45 دقيقة أمام الكاميرا على مقعد غير مريح يأتيك المذيع بسؤال تافه سخيف، الجزيرة تحتقر كل من هو خليجي ولا ترى فيه سوى دشداشة تزين به شاشتها حتى لا يسأل الممول القطري أين الخليجيون؟ “

ورد المذيع بقناة “الجزيرة” هيثم أبوصالح على اتهامات “اليحيائي” الموجهة للقناة رافضا إياها شكلا وموضوعا بقوله:”لست ناطقاً باسم الجزيرة ولكن-برأي شخصي-ونظرا لطبيعة الحدث الذي دعيت للتعليق عليه ومع متابعتك للجزيرة،فأنت مطلع من قبل منتج المقابلات على طبيعة مشاركتك.”

لست ناطقاً باسم الجزيرة ولكن-برأي شخصي-ونظرا لطبيعة الحدث الذي دعيت للتعليق عليه ومع متابعتك للجزيرة،فأنت مطلع من قبل منتج المقابلات على طبيعة مشاركتك.ومع احترامي لرأيك الذي صدر عنك في لحظة انفعال لدرجة انتقدت الكرسي وكان بإمكانك طلب تغييره،لكن مذيعي القناة لا يطرحون أسئلة سخيفة — هيثم أبو صالح (@Haitham_A_S) January 7, 2020

وتابع:”ومع احترامي لرأيك الذي صدر عنك في لحظة انفعال لدرجة انتقدت الكرسي وكان بإمكانك طلب تغييره،لكن مذيعي القناة لا يطرحون أسئلة سخيفة”

وخاطب مذيع الجزيرة الكاتب العُماني في تغريدة أخرى واصفا ما ذكره في حق القناة بالفبركات:”أرجو ألا يدفعك غضبك من مقابلة لم تأتِ كما تمنيتها إلى إطلاق فبركات لا أساس لها من الصحة إلا في رأسك استاذ محمد ، وحتى لو تفكر بما غردت ، لخجلت من إساءتك لنفسك”

ثانياً ، أرجو ألا يدفعك غضبك من مقابلة لم تأتِ كما تمنيتها إلى إطلاق فبركات لا أساس لها من الصحة إلا في رأسك استاذ محمد ، وحتى لو تفكر بما غردت ، لخجلت من إساءتك لنفسك ..لا يقاس المرء بما يلبس.. ضيوفنا من دول الخليج أسماء كبيرة نعتز بهم وبآرائهم ومشاركاتهم المتكررة عبر الجزيرة — هيثم أبو صالح (@Haitham_A_S) January 7, 2020

وأضاف:”لا يقاس المرء بما يلبس.. ضيوفنا من دول الخليج أسماء كبيرة نعتز بهم وبآرائهم ومشاركاتهم المتكررة عبر الجزيرة”