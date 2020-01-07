اسرائيل والامارات
اسرائيل والامارات
الهدهد

“الساقط” حمد المزروعي يتمنى أن يرى علم الامارات يرفرف فوق تل أبيب وكذلك علم إسرائيل يعلو قمم أبوظبي

كتب خاص "وطن"
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 هذا العنوان، صحيح 100%، ولم يكن تبلي من طاقم التحرير بحق حمد المزروعي وهو كاتب إماراتي “مثير للجدل” ومقرب من دوائر صنع القرار في .

وقال المزروعي في تغريدة رصدتها “وطن”، ( اتمنى في 2020 ان ارى علم الامارات يرف على مبنى في تل ابيب وكذالك علم اسرائيل في ابوظبي عاصمة السلام والمحبة).

وأبدى المزروعي المعروف عنه “لسانه البذيء” وتطاوله على رموز الخليج، شماتة عارمة في مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني، قائلاً :” بعد مقتل سليماني بات السلام مع اسرائيل مطلب عربي وتفعيل مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز  لا تعنينا شعوب الممانعة”.

وزاد المزروعي :” تبني مبادرة الملك عبدالله في هذا الوقت مهم جدا دفعنا عمر واموال واخر شي نرى مقاومة الخزي والعار تحت اقدام ايران “.

وتطاول “الحقير” أو ما يعرف بـ”نعل الخليج”، على الشعب الفلسطيني، منتقداً وصف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قاسم سليماني بـ”شهيد القدس”، ناعتاً إياه بلفظ خارج.

وتابع تطاوله قائلاً :” لا تثق في حمساوي حتى وان تعلق في ستار الكعبة “.!

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة غضب واسعة تجاه حركة المقاومة الفلسطينية حماس خاصة رئيس مكتب الحركة السياسي إسماعيل هنية، بعد تقديم حماس واجب العزاء في الجنرال الإيراني الذي اغتالته قاسم سليماني وذهاب هنية لطهران للمشاركة في تأبينه ووصفه بالشهيد.

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وارتكبت الميليشيات الإيرانية في كل من سوريا والعراق واليمن مجازر بحق المدنيين، من خلال دعمها العسكري وقتالها إلى جانب نظام الأسد ودعمها جماعة الحوثي في اليمن وميليشيا الحشد الشعبي في وخاصة، حيث عملت الميليشيات الإيرانية والحرس الثوري على قتل المتظاهرين في بغداد.

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