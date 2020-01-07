“الساقط” حمد المزروعي يتمنى أن يرى علم الامارات يرفرف فوق تل أبيب وكذلك علم إسرائيل يعلو قمم أبوظبي

هذا العنوان، صحيح 100%، ولم يكن تبلي من طاقم التحرير بحق حمد المزروعي وهو كاتب إماراتي “مثير للجدل” ومقرب من دوائر صنع القرار في أبوظبي.

وقال المزروعي في تغريدة رصدتها “وطن”، ( اتمنى في 2020 ان ارى علم الامارات يرف على مبنى في تل ابيب وكذالك علم اسرائيل في ابوظبي عاصمة السلام والمحبة).

اتمنى في 2020 ان ارى علم الامارات يرف على مبنى في تل ابيب وكذالك علم اسرائيل في ابوظبي عاصمة السلام والمحبة … — حمد المزروعي (@uae_3G) January 6, 2020

وأبدى المزروعي المعروف عنه “لسانه البذيء” وتطاوله على رموز الخليج، شماتة عارمة في مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني، قائلاً :” بعد مقتل سليماني بات السلام مع اسرائيل مطلب عربي وتفعيل مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لا تعنينا شعوب الممانعة”.

بعد مقتل سليماني بات السلام مع اسرائيل مطلب عربي وتفعيل مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لا تعنينا شعوب الممانعه … — حمد المزروعي (@uae_3G) January 6, 2020

وزاد المزروعي :” تبني مبادرة الملك عبدالله في هذا الوقت مهم جدا دفعنا عمر واموال واخر شي نرى مقاومة الخزي والعار تحت اقدام ايران “.

تبني مبادرة الملك عبدالله في هذا الوقت مهم جدا دفعنا عمر واموال واخر شي نرى مقاومة الخزي والعار تحت اقدام ايران … — حمد المزروعي (@uae_3G) January 6, 2020

وتطاول “الحقير” أو ما يعرف بـ”نعل الخليج”، على الشعب الفلسطيني، منتقداً وصف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قاسم سليماني بـ”شهيد القدس”، ناعتاً إياه بلفظ خارج.

يقولون غزة محاصرة واخو الشلوكة هنية يعزي في طهران 😂 … — حمد المزروعي (@uae_3G) January 6, 2020

وتابع تطاوله قائلاً :” لا تثق في حمساوي حتى وان تعلق في ستار الكعبة “.!

لا تثق في حمساوي حتى وان تعلق في ستار الكعبة … — حمد المزروعي (@uae_3G) January 6, 2020

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة غضب واسعة تجاه حركة المقاومة الفلسطينية حماس خاصة رئيس مكتب الحركة السياسي إسماعيل هنية، بعد تقديم حماس واجب العزاء في الجنرال الإيراني الذي اغتالته أمريكا قاسم سليماني وذهاب هنية لطهران للمشاركة في تأبينه ووصفه بالشهيد.

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وارتكبت الميليشيات الإيرانية في كل من سوريا والعراق واليمن مجازر بحق المدنيين، من خلال دعمها العسكري وقتالها إلى جانب نظام الأسد ودعمها جماعة الحوثي في اليمن وميليشيا الحشد الشعبي في العراق وخاصة، حيث عملت الميليشيات الإيرانية والحرس الثوري على قتل المتظاهرين في بغداد.