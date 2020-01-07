حسابات إماراتية تروّج لمرض وخيم يهدّد الحياة في سلطنة عمان .. هذه الحقيقة

روّجت حسابات إماراتية بمواقع التواصل الاجتماعي، شائعات عن انتشار مرض الحمى النزيفية في سلطنة عمان.



ونفى حساب “عمان بلا إشاعات” -وهو حملة شبابية تطوعية لمكافحة الإشاعات والكشف عن الحقيقة- في السلطنة، الخبر المتداول، وأكد أنه عار عن الصحة وغير صحيح.



ودعا الحساب لأخذ المعلومة من مصدرها الرسمي، وعدم الإلتفات إلى ما يُنشر من شائعات.

حسابات وهمية خارجية تزعم انتشار الحمى النزيفية في السلطنة؛ وهو خبر عار عن الصحة وغير صحيح، لذا وجب التنبيه لأخذ المعلومة من مصدرها الرسمي. pic.twitter.com/tGj3tlr8fZ — عُمان بلا إشاعات (@RumorsOman) January 7, 2020

وتعد الحمَّى النزيفية الفيروسية من الأمراض المعدية التي يمكن أن تُسبِّب مرضًا شديدًا يهدِّد الحياة.

ويُمكن أن تتلَف جُدران الأوعية الدموية الصغيرة، ما يجعلها مُسرِّبة. كما أنها تتداخَل أيضًا مع قُدرة الدم على التجلُّط.

ويمكن أن يتراوَح النَّزيف الداخلي الذي يُنتُج عنه من بسيطٍ نِسبيًّا إلى مُهدِّد للحياة.

وتنتشِر الحمَّى النزيفية عن طريق مُخالطة الحيوانات أو الأشخاص أو الحشرات المُصابة.



ولا يُوجَد علاج في الوقت الحالي يُمكن أن يشفي من الحمَّى النزفية الفيروسية.



وقد يُساعد عقار الريبافيرين المضاد للفيروسات (ريبيتول وفيرازول وغيرهما) على تقصير مسار بعض الإصابات ومنع المُضاعفات في بعض الحالات.



وتوجَد تطعيمات لعددٍ قليل فقط من أنواع الحمَّى النزفية الفيروسية. إلى أن يتمَّ ابتكار تطعيمات إضافية، فإن أفضل طريقة هي الوقاية.