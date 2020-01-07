مشتبه بهما بقتل المواطن العماني عبدالله العريمي في العاصمة البريطانية لندن
مشتبه بهما بقتل المواطن العماني عبدالله العريمي في العاصمة البريطانية لندن
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تطوّر جديد بقضيّة قتل المواطن العُماني عبدالله العريمي بلندن .. هذا أول فيديو للقتلة ومكافأة كبيرة لمن يُقدّم معلومات عنهما

كتب وطن
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نشرت الشرطة البريطانية مقطع من كاميرات المراقبة، لشابين اثنين مشتبه بهما في المواطن العُماني عبدالله محمد العريمي الذي راح ضحية اعتداء في لندن بهدف السرقة، بديسمبر الماضي.

وطلبت الشرطة البريطانية مساعدتها في التعرف عليهما.

وأعلنت الشرطة عن تقديم مكافأة كبيرة تصل إلى 20000 جنيه إسترليني، لمن يقدم معلومات تؤدي إلى التعرف على المسؤولين عن الاعتداء على “العريمي” وصديقه البحريني .

وكان قائد التحقيق في الجريمة قال إن عملية القتل حدثت عندما قام رجلان مشتبه بهما بالاقتراب من محمد وصديقه عند شارع بازل في جادة شارع بافيلون، حيث قاما بالاعتداء عليهما وهربا من موقع الحادث سيرًا على الأقدام، وكانت هناك سيارة في انتظارهما على نهاية شارع سلون.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية قالت إن الضحية كان في طريقه إلى منزله من مطعم في “نايتسبريدج” هو وصديق آخر له من البحرين، عندما اعترضت طريقهما عصابة من الملثمين، لسرقة ساعته الفاخرة.

وذكرت “ديلي ميل” نقلاً عن صديق العريمي: “حاول أحد اللصوص سرقة ساعة محمد المكلفة – أعتقد أنها رولكس – ولدى مقاومته طعنوه وقتلوه”.

وأشارت الى أن صديقه البحريني حاول المساعدة فتعرض هو الآخر للطعن.
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