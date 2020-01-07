تطوّر جديد بقضيّة قتل المواطن العُماني عبدالله العريمي بلندن .. هذا أول فيديو للقتلة ومكافأة كبيرة لمن يُقدّم معلومات عنهما

نشرت الشرطة البريطانية مقطع فيديو من كاميرات المراقبة، لشابين اثنين مشتبه بهما في جريمة قتل المواطن العُماني عبدالله محمد العريمي الذي راح ضحية اعتداء في لندن بهدف السرقة، بديسمبر الماضي.

وطلبت الشرطة البريطانية مساعدتها في التعرف عليهما.

#APPEAL | Can you help us identify the two men in the CCTV? Detectives investigating the #murder of Mohammed Al-Araimi who was stabbed in #Knightsbridge on 5 Dec need your help to identify the men. If you can help call 020 8358 0300, 101 or Tweet @MetCC. https://t.co/TYidrPKZhk pic.twitter.com/JvT6xjY4aI — Metropolitan Police (@metpoliceuk) January 7, 2020

وأعلنت الشرطة عن تقديم مكافأة كبيرة تصل إلى 20000 جنيه إسترليني، لمن يقدم معلومات تؤدي إلى التعرف على المسؤولين عن الاعتداء على “العريمي” وصديقه البحريني .

وكان قائد التحقيق في الجريمة قال إن عملية القتل حدثت عندما قام رجلان مشتبه بهما بالاقتراب من محمد وصديقه عند شارع بازل في جادة شارع بافيلون، حيث قاما بالاعتداء عليهما وهربا من موقع الحادث سيرًا على الأقدام، وكانت هناك سيارة في انتظارهما على نهاية شارع سلون.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية قالت إن الضحية كان في طريقه إلى منزله من مطعم في “نايتسبريدج” هو وصديق آخر له من البحرين، عندما اعترضت طريقهما عصابة من الملثمين، لسرقة ساعته الفاخرة.

وذكرت “ديلي ميل” نقلاً عن صديق العريمي: “حاول أحد اللصوص سرقة ساعة محمد المكلفة – أعتقد أنها رولكس – ولدى مقاومته طعنوه وقتلوه”.

وأشارت الى أن صديقه البحريني حاول المساعدة فتعرض هو الآخر للطعن.