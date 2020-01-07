بشأنّ ردّ إيران .. رسالة بعثتها المخابرات الأمريكية لـ”بن سلمان” أرعبته وأصبح في حيرة من أمره

كشف حساب سعودي واسع المتابعة بموقع “تويتر” عن رسالة من المخابرات الأمريكية وصلت ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، بشأن الرّد الإيراني على اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

ووفقاً لما أورده حساب ” مستشار الأمير محمد بن نايف” بــ”تويتر” فقد “وصلت لابن سلمان رسالة تحذيرٍ من المخابرات الأمريكية، بشأن عزم إيران استهداف المملكة بهجماتٍ وصفت بـ [الفتاكة]”.

وذكر الحساب إن “بن سلمان” في حيرةٍ من أمره، ويعلم بأن واشنطن قد تسمح لإيران تنفيذ مثل هكذا ضربات تنفيساً عن غضبها وخفضاً للتصعيد، كذلك لكي تبقى مصالحها بمأمنٍ بعيداً عن الخطر.

وصلت لابن سلمان رسالة تحذيرٍ من المخابرات الأمريكية، بشأن عزم إيران استهداف المملكة بهجماتٍ وصفت بـ "الفتاكة". وهو الآن في حيرةٍ من أمره، يعلم بأن واشنطن قد تسمح لإيران تنفيذ مثل هكذا ضربات تنفيساً عن غضبها وخفضاً للتصعيد، كذلك لكي تبقى مصالحها بمأمنٍ بعيداً عن الخطر. — مستشار الأمير محمد بن نايف (@nayfcon) January 5, 2020

وبحث نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، ما يمكن اتخاذه من إجراءات للحفاظ على استقرار المنطقة، بعد أيام من مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد “فيلق القدس” الإيراني، في غارة أمريكية على بغداد.



وفي وقت سابق، نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن مصدر حكومي سعودي (لم تسمه) قوله إن خالد بن سلمان “سيدعو خلال لقاء بومبيو إلى ضبط النفس ويناقش معه وقف التصعيد”.



وقال المصدر السعودي إن سلطات بلاده “تشعر بالقلق إزاء التصعيد عقب مقتل سليماني”.



وأضاف: “لا نريد الفوضى في المنطقة، لقد كنا هدفا من قبل (…) يمكن أن نكون هدفا مرة أخرى”.



ولفت إلى أن الحكومة السعودية لم تكن على علم بأن سليماني كان لديه أي رسائل لهم قبل مقتله، وهو ما تحدث عن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.

وحذرت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، رعاياها في كل من السعودية وإسرائيل من احتمال تعرض أهداف في البلدين لـ”هجمات صاروخية”، تحسبًا لتنفيذ طهران وعيدها بالانتقام لمقتل قاسم سليماني.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، أن السفارة الأمريكية في الرياض أصدرت تنبيهًا أمنيًا حذرت فيه من “خطر متزايد لإمكانية وقوع هجمات بصواريخ وطائرات من دون طيار”.