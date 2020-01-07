من الدوحة.. بسام الراوي يعلق على الأوضاع المشتعلة في العراق بسبب “أبو إيفانكا” وهذا ما قاله

في تغريدة لاقت تفاعلا كبيرا علق مدافع نادي الدحيل والمنتخب القطري لكرة القدم، بسام الراوي العراقي الأصل على الاحداث الاخيرة التي يشهدها العراق.

ونشر “الراوي” تغريدة على حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) تمنى فيها السلام للعراق وشعبه ودعا الله أن يحقن دمائهم.

اللهم أحفظ العراق وأهلها اللهم ألطف بحالهم وحفظ دمائهم ✨كل الحب والسلام للعراق ♥️🇮🇶 — Basam Al rawi بسام الراوي (@basam_97) January 7, 2020

ودون ما نصه:”اللهم أحفظ العراق وأهلها اللهم ألطف بحالهم وحفظ دمائهم.. كل الحب والسلام للعراق”.

ويمر العراق بظروف أمنية متوترة بعد استهداف القواعد الأميركية والسفارة واغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد.

يذكر ان بسام الراوي عراقي الاصل، حيث كان والده لاعباً في صفوف المنتخب الوطني ومثل عدة اندية عراقية من بينها الزوراء والطلبة.

وكان الاتحاد القطري لكرة القدم، أعلن في نوفمبر الماضي إصابة مدافع منتخب “العنابي” بسام الراوي، بكسر في الساق اليمنى خلال المباراة الافتتاحية أمام العراق، التي جمعتهما في افتتاح بطولة كأس الخليج.

وقال الاتحاد القطري عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي بذلك التوقيت، إن الراوي يعاني من كسر في الساق اليمنى ويحتاج لتدخل جراحي، وسيغيب عن مشوار بطولة “خليجي 24”.

وتعرض بسام الراوي (21 عاما)، العراقي الأصل، لضربة قوية من قبل اللاعب العراقي أمجد عطوان، عند محاولة الأخير تشتيت كرة من أمامه.