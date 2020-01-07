“يا جيش صاحب الزمان تهيأ”.. “شاهد” التلفزيون الايراني يبث نشيد الحرب “الايرانية- العراقية” لشحذ همم الايرانيين

بث التلفزيون الايراني الرسمية، نشيد الحرب “الايرانية- العراقية”، في محاولة منه لشحذ همم الايرانيين، تمهيداً للانتقام لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني، قاسم سليماني، الذي استهدفته طائرة أمريكية الجمعة في بغداد.

ويترقب العالم كله، الرد الايراني على عملية اغتيال قاسم سليماني، وسط حالة من التوتر يشهدها الشرق الأوسط والخليج، خوفاً أن يطال الرد السفارة الأمريكية وإسرائيل.

الأحوازي: التلفزيون الإيراني بث قبل قليل نشيد الحرب الإيرانية – العراقية في إشارة إلى حالة الحرب التي قد تشهدها المنطقة بعد مقتل "الإرهابي سليماني" . هذا النشيد ومترجم إلى اللغة العربية. pic.twitter.com/DGHZMhboOJ — أخبار العالم الإسلامي (@muslim2day) January 6, 2020

وتزامناً مع خطوة التلفزيون الايراني “المثيرة للجدل”، وافق البرلمان الإيراني، الثلاثاء، بالإجماع، على وضع البنتاغون وكل من لعب دورا في اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني، على لائحة الإرهاب.

وحسب وكالة “مهر” الإيرانية، “وضع البرلمان الإيراني عبر التصويت، البنتاغون وجميع المؤسسات والقادة الذين لعبوا دورا في اغتيال سليماني على لائحة الإرهاب الإيرانية”، كما صوت البرلمان على “تعديل قانون إجراءات الرد على جرائم الولايات المتحدة، الذي سبق أن صوت عليه بعد وضع واشنطن الحرس الثوري على قائمة الإرهاب قبل أشهر”.

كما ألزم القانون، الحكومة الايرانية بتعزيز البنية الدفاعية لقوات القدس التابعة للحرس الثوري، عبر استقطاع مبلغ 200 مليون يورو من احتياطي الصندوق الوطني للتنمية.

والجدير بالذكر أن الحرب العراقية الايرانية التي اندلعت في العام 1980 واستمرت 8 سنوات، خلفت مليون قتيل وخسائر مالية تقدر بحوالي 1.19 ترليون دولار أمريكي.

خلال العام الأخير من الحرب العراقية-الإيرانية ما بين عامي 1980 و1988، شهد الخليج مواجهة عسكرية كبيرة بين القوات الإيرانية والبحرية الأمريكية، انتهت بتدمير نصف القوات البحرية الإيرانية والعديد من المنشآت النفطية الإيرانية.

بدأت المواجهة في أعقاب إصابة لغم بحري فرقاطة أمريكية بأضرار بالغة في مياه الخليج. فأمر الرئيس الأمريكي آنذاك، رونالد ريغان، البحرية الأمريكية في 17 أبريل/نيسان عام 1988 بتدمير منصتين بحريتين إيرانيتين كانت تنطلق منهما الزواق الإيرانية التي كانت تقوم بعمليات زرع الألغام في مياه الخليج، لإعاقة حركة ناقلات النفط في الخليج واستفزاز القوات الأمريكية هناك.