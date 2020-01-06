عيون إيران على قاعدة “العديد” على بعد 40 كيلومتر من محل إقامتك.. هكذا رد جمال ريان على تجاوز مستشار ابن زايد

أحرج الإعلامي والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، الأكاديمي الإماراتي ومستشار ابن زايد الدكتور عبدالخالق عبدالله، بعد نقل الأخير فبركات صحفية سعودية تزعم انطلاق الطائرة المسيرة التي استهدفت قاسم سليماني من قاعدة “العديد” الأمريكية في قطر.

ونشر مستشار ابن زايد في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) خبرا مكذوبا لصحيفة سعودية زعمت فيه أن الصاروخ الذي قتل قاسم سليماني انطلق من قاعدة امريكية في قطر، وأضاف متعمدا الإساءة لقطر:”وقد يكون هذا سبب هرولة وزير خارجية قطر الى طهران.”

صحيفة سعودية: الصاروخ الذي قتل قاسم سليماني انطلق من قاعدة امريكية في قطر وقد يكون هذا سبب هرولة وزير خارحية قطر الى طهران. pic.twitter.com/be5sg2mGfA — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) January 6, 2020

ليحرجه ريان بالرد قائلا:”قبل قليل وفي لقاء مع دكتور إيراني على الهواء أشار الى الامارات حينما قال: سبق وأن اسقط الإيرانيون طائرة درون اماراتية اقلعت من قاعدة الظفرة في #الإمارات وليس من قطر”

قبل قليل وفي لقاء مع دكتور إيراني على الهواء أشار الى الامارات حينما قال : سبق وأن اسقط الإيرانيون طائرة درون اماراتيه اقلعت من قاعدة الظفرة في #الإمارات وليس من قطر #الخليج #قطر https://t.co/sGKiUWbUru — جمال ريان (@jamalrayyan) January 6, 2020

إلا أن الأكاديمي الإماراتي أزعجه رد مذيع الجزيرة فتجاوز بحقه قائلا:”وحضرتك مستعد لتصديق المصادر الايرانية التي دأبت على الكذب ونشر الإشاعات. اعتقد ان عيون ايران على قاعدة العديد على بعد 40 كيلومتر من محل إقامتك.”

وحضرتك مستعد لتصديق المصادر الايرانية التي دأبت على الكذب ونشر الإشاعات. اعتقد ان عيون ايران على قاعدة العديد على بعد 40 كيلومتر من محل إقامتك. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) January 6, 2020

لينصحه جمال ريان في رد جديد أحرجه بين متابعيه بعدم الاستناد لمصادر إعلامية سعودية كاذبة.

يا دكتور لا تستند الى مصادر إعلامية سعودية كاذبة ، قاعدة العديد لا يوجد بها درون أصلا بل موجودة في قاعدة الظفرة سبق وأسقطت ايران احداها كما قال الضيف الذي هدد بان ايران ستستهدفها انتقاما لمقتل سليماني ، رأيي ان تستعد #الامارات للدفاع عن نفسها بدلًا من توزيع التهم جزافًا على #قطر https://t.co/AlhiAOiIVn — جمال ريان (@jamalrayyan) January 6, 2020

وأضاف:”قاعدة العديد لا يوجد بها درون أصلا بل موجودة في قاعدة الظفرة سبق وأسقطت ايران احداها كما قال الضيف الذي هدد بان ايران ستستهدفها انتقاما لمقتل سليماني ، رأيي ان تستعد #الامارات للدفاع عن نفسها بدلًا من توزيع التهم جزافًا على قطر”

وأعلن وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الدوحة تسعى بشكل حثيث إلى نزع فتيل الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا على أن ما طرأ من أحداث في المنطقة يعد منعطفاً جديداً.

وفي حوار موسع مع موقع “العربي الجديد”، قال: “نعول على عدم رغبة الطرفين في الدخول في مواجهات مفتوحة، أو حلقة عنف مفرغة”.

وأصدرت وزارة الخارجية القطرية، مساء الجمعة، بيانا تحذر فيه من توالي مظاهر التصعيد في العراق، وذلك بأول تعقيب على التوتر وحالة الترقب بأعقاب مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، بضربة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة.

وقالت الوزارة القطرية في بيانها: “تحذر دولة قطر من توالي مظاهر التصعيد في العراق الشقيق الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها وتطالب جميع الأطراف بضبط النفس وتجنيب العراق وشعبه وشعوب المنطقة عمومًا الدخول في حلقة العنف المفرغة ومغبات التصعيد المسلح المباشر وغير المباشر. كما تدعو وزارة الخارجية بدولة قطر المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه المنطقة”.

وكان أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية قد أعاد نشر “فبركات” تداولها نشطاء ووسائل إعلام حول موقف قطر من مقتل اللواء قاسم سليماني، وذلك في سلسلة تغريدات على صفحته بتويتر.