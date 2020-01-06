صحيفة مصرية ناطقة باسم السيسي تُكايد قطر: مونديال 2022 في خطر ودماء قاسم سليماني تحاصره

تعمدت صحيفة “اليوم السابع” المصرية التي تدار من قبل مخابرات السيسي استغلال حادث اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، لمكايدة قطر وزعم أن هذه العملية تمثل خطرا كبيرا على مونديال 2022 المرتقب في الدوحة بسبب اختلال الوضع الأمني بالخليج.

واستندت الصحيفة المصرية المخابراتية التي يديرها خالد صلاح الإعلامي المصري المقرب من السيسي في ذلك إلى تقرير لصحيفة “ذا صن” البريطانية حللت فيه الوضع الأخير بالخليج لكن الصحيفة اعتمدت على اجتزاء بعضا منه لمهاجمة قطر فقط.

ونقلت عن الصحيفة البريطانية قولها إن المخاوف تزايدت بشأن كأس العالم 2022 في قطر بعد سيل من التهديدات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ونشوب حرب كلامية، إثر مقتل الجنرال الإيرانى قاسم سليمانى قائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى في غارة جوية بطائرة بدون طيار في بغداد.

وأوضحت الصحيفة أن وجود تهديدا لاستقرار منطقة الخليج قبل بطولة العالم لكرة القدم في عام 2022 قد أثار المخاوف أيضًا، حيث أن قطر تعد حليفا رئيسيا لإيران في المنطقة ، وهو موقف وضع البلاد في خلاف مع غالبية جيرانها.

وتتعمد وسائل الإعلام المصرية المحسوبة على النظام إلى جانب الإعلام السعودي والإماراتي مهاجمة قطر وشيطنتها، ومحاولة تشويه كل ما يرتبط بها منذ الأزمة الخليجية التي اندلعت في يونيو 2017 بالحصار الجائر الذي تزعمته السعودية والإمارات مع مصر والبحرين ضد قطر بزعم دعمها للإرهاب وهو ما نفته الدوحة مرارا وتكرار.