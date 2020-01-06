شاهد| سعودي يتحرّش بطفلة صغيرة ويوثّق فعلته “الدنيئة” بالفيديو .. وغضب واسع

أشعل فيديو يقوم مصوره بالتحرش بطفلة صغيرة غضباً واسعاً في السعودية.

#متحرش_بطفله اتوقع ان فيه ناس مريضه داخله منافسه في من يكون اوطى متحرش … يتحرش بطفله!! يالله سمعوني صوتكم قولوا أغوته او لا قولوا الغلط من الام كيف خلتها لحالها قولوا اى عذر المهم ما يكون المتحرش غلط pic.twitter.com/0hxDBZOz0Y — نجلاء بن ناصر (@najlabinnasser) January 6, 2020

ويظهر في مقطع الفيديو طفلة صغيرة تجلس على كرسي، بينما يقرب مصور الفيديو الكاميرا من مناطق حساسة من جسدها، وقد وضع رسما خادشا للحياء على الفيديو.

وانتشر الفيديو لأول مرة في تطبيق ”سناب شات“ قبل أن يتم تداوله على نطاق واسع في باقي مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات لشاب سعودي يدعى نايف، تؤكد تورطه في الحادثة.

وقال الشاب الذي وُجهت له تهمة تصوير الطفلة بطريقة مخلة بالآداب، إنه بريء من تلك التهمة، وإنه مجرد ناقل للفيديو، ولديه ما يثبت براءته، وقد توجه للشرطة لإثبات ذلك والدفاع عن نفسه.

وكتب الشاب عبر تويتر: ”يا كثر العالم إلي ما تفهم، والله الطفلة معرفها ونا معكم والله وكان برد على المقطع بكلام وجوالي علق قبل أكتب الكلام وانرسل لشخص واحد في السناب عن طريق الغلط مكان برسله لحد أصلا لني ببلغ عليه وحسابه عندي المتحرش وأنا متجه الشرطة الآن وراح توضح الحقيقة بإذن الله“.

ياكثر العالم الي ماتفهم والله الطفله معرفها ونا معكم والله وكان برد على المقطع بكلام وجوالي علق قبل اكتب الكلام وانرسل لشخص واحد في السناب عن طريق الغلط مكان برسله لحد اصلا لني ببلغ عليه وحسابه عندي المتحرش وانا متجه الشرطه الان وراح توضح الحقيقه باذن الله — ..خروج (@naif_a57) January 5, 2020

وعبر وسم “متحرش_بطفلة” عبّر مغرّدون سعوديون عن غضبهم الكبير من الواقعة، وطالبوا بسرعة القبض على المتحرش ومحاسبته.

هذا اسمة مشروع بيدولوفي وهو اخطر من المتحرشين المعروفين،،

لكن إبراءاً للذمة يقول مو انا اللي صورتة ويقول جوالي علق.

إسمه نايف ال…….. #متحرش_بطفله pic.twitter.com/SpNR4ZmAOU — سعود،سعود (@ss_f35) January 5, 2020

تمادى المتحرشين وأصبحو يتحرشون بالأطفال ويصورن فعلتهم القبيحة أمام الملأ بلا حسيب ولارقيب



نتمنى القبض على صاحب المقطع كائناً ماكان #متحرش_بطفله

pic.twitter.com/crKbd5mzRb — معا لصون الرجال (@ttvvvddd1) January 5, 2020

ما أدري أي تساهل هذا في تجريم البيدوفيليا عندنا، هذا بيدوفيلي منحـ*ط آخر يصرّح عن اشتهاءه لطفلة علنًا بتصويرها بهذا الشكل اللي يعطي إيحاءات جنسيّة، نطالب بإنزال أقصى العقوبات عليه حالاً، لا مزيد من ضحايا هالمسعورين جنسيًا!#متحرش_بطفله pic.twitter.com/J6G5Re2ANu — Meya (@Tearsofmen) January 5, 2020