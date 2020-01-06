شاهد| اصالة تصدم الجمهور وتعلن طلاقها من طارق العريان .. وهذا ما قالته

أعلنت الفنانة السورية اصالة نصري رسمياً انفصالها عن زوجها المخرج السوري طارق العريان.



ونشرت “أصالة” صورة جمعتها بزوجها “طارق” عبر حسابها الخاص على انستغرام وعلّقت عليها: “صباح الخير بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) “.



وتابعت: “أتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي”.



وقالت: “أنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولن يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي”.



وختمت بالقول: “هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره. أصالة”.