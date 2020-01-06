المخابرات المغربية على اطلاع كامل بما يحيكه طحنون بن زايد ضد الملك محمد السادس.. مغرد شهير يكشف التفاصيل

كشف مغرد قطري شهير بتسريباته السياسية على تويتر أن مستشار الأمن الوطني في الامارات ونائب رئيسالوزراء طحنون بن زايد، يحيك مخططا خطيرا ضد ملك المغرب محمد السادس بهدف الإساءة له نظرا للخلافات المغربية ـ الإماراتية الأخيرة.

ودون المغرد الشهير “بوغانم” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”طحنون بن زايد مستشار الامن الوطني في الامارات انصحك نصيحه لله..توقف عن تسريباتك والاساءه ضد المغرب وملكها محمد السادس”

طحنون بن زايد

مستشار الامن الوطني في الامارات

انصحك نصيحه لله..توقف عن تسريباتك

والاساءه ضد ملك المغرب

وملكها محمد السادس

المخابرات المغربيه على

اطلاع كامل بكل ماتقوم فيه

والله لست مهددا" ولكن اياك ان تعبث

اللهم بلغت اللهم فاشهد… pic.twitter.com/DhO3zCS1y0 — بوغانم (@hassanalishaq37) January 5, 2020

وشدد المغرد القطري الشهير على أن المخابرات المغربية على اطلاع كامل بكل ما يقوم به طحنون بن زايد، مضيفا بنهاية تغريدته:”والله لست مهددا” ولكن اياك ان تعبث اللهم بلغت اللهم فاشهد.”

والخميس، الماضي كشف موقع “ميدل إيست مونيتر” عن أن الإمارات قررت تخفيض عدد المغاربة الذين يخدمون في قوات الشرطة لديها، وذلك في علامة على تدهور العلاقات بين الرباط وأبوظبي.

وقال الموقع إن مصدرا مقربا من جهات إنفاذ القانون في أبوظبي، لم يكشف عنه، أبلغه بأن نائب رئيس الوزراء الإماراتي منصور بن زايد قد أمر بتقليص عدد المغاربة الذين يخدمون في قوات الشرطة الإماراتية من 916 إلى ما يقدر بنحو 600، واستبدالهم ببنغلاديشيين.

ويأتي القرار في وقت تتدهور فيه العلاقات بين الرباط وأبو ظبي، خاصة وأن البلدين لا يتفقان فيما يتعلق بالصراع في ليبيا. فبينما تدعم الإمارات والسعودية ومصر خليفة حفتر، تتمتع حكومة الوفاق المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرها العاصمة طرابلس بدعم من المغرب.

ولعبت المغرب أيضا دورا رئيسيا في استضافة وصياغة اتفاق الأمم المتحدة عام 2015 في الصخيرات. كما أن المغرب اختار موقع الحياد في الأزمة الخليجية والحصار المستمر ضد دولة قطر.

في وقت سابق من العام الماضي، اتهمت الرباط الرياض وأبو ظبي بـ”التخريب” في المملكة عندما تم بث فيلم وثائقي ضد موقف المغرب في صراعه الإقليمي حول الصحراء الغربية، مما أدى إلى استدعاء الرباط لسفيريها في البلدين.

وذكر “ميدل إيست مونيتر” أنه قد يكون هناك سبب إضافي آخر في خطوة استبدال أبوظبي للضباط المغاربة ببنغلاديشيين يكمن في حقيقة أن الحكومة المغربية ينظر إليها على أنها مؤيدة للإسلاميين مقارنة بنظيرتها الإماراتية، بالإضافة إلى انخفاض معدلات توظيف العمال من بنغلاديش ذات الحكومة العلمانية.