طحنون بن زايد وشقيقه محمد بن زايد
طحنون بن زايد وشقيقه محمد بن زايد
الهدهد

المخابرات المغربية على اطلاع كامل بما يحيكه طحنون بن زايد ضد الملك محمد السادس.. مغرد شهير يكشف التفاصيل

كتب وطن
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كشف مغرد قطري شهير بتسريباته السياسية على تويتر أن مستشار الأمن الوطني في ونائب رئيسالوزراء ، يحيك مخططا خطيرا ضد ملك بهدف الإساءة له نظرا للخلافات المغربية ـ الإماراتية الأخيرة.

ودون المغرد الشهير “بوغانم” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”طحنون بن زايد مستشار الامن الوطني في الامارات انصحك نصيحه لله..توقف عن تسريباتك والاساءه ضد المغرب وملكها محمد السادس”

وشدد المغرد القطري الشهير على أن على اطلاع كامل بكل ما يقوم به طحنون بن زايد، مضيفا بنهاية تغريدته:”والله لست مهددا” ولكن اياك ان تعبث اللهم بلغت اللهم فاشهد.”

والخميس، الماضي كشف موقع “ميدل إيست مونيتر” عن أن الإمارات قررت تخفيض عدد المغاربة الذين يخدمون في قوات الشرطة لديها، وذلك في علامة على تدهور العلاقات بين الرباط وأبوظبي.

وقال الموقع إن مصدرا مقربا من جهات إنفاذ القانون في أبوظبي، لم يكشف عنه، أبلغه بأن نائب رئيس الوزراء الإماراتي منصور بن زايد قد أمر بتقليص عدد المغاربة الذين يخدمون في قوات الشرطة الإماراتية من 916 إلى ما يقدر بنحو 600، واستبدالهم ببنغلاديشيين.

ويأتي القرار في وقت تتدهور فيه العلاقات بين الرباط وأبو ظبي، خاصة وأن البلدين لا يتفقان فيما يتعلق بالصراع في ليبيا. فبينما تدعم الإمارات والسعودية ومصر خليفة حفتر، تتمتع حكومة الوفاق المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرها العاصمة طرابلس بدعم من المغرب.

ولعبت المغرب أيضا دورا رئيسيا في استضافة وصياغة اتفاق الأمم المتحدة عام 2015 في الصخيرات. كما أن المغرب اختار موقع الحياد في الأزمة الخليجية والحصار المستمر ضد دولة .

في وقت سابق من العام الماضي، اتهمت الرباط الرياض وأبو ظبي بـ”التخريب” في المملكة عندما تم بث فيلم وثائقي ضد موقف المغرب في صراعه الإقليمي حول الصحراء الغربية، مما أدى إلى استدعاء الرباط لسفيريها في البلدين.

وذكر “ميدل إيست مونيتر” أنه قد يكون هناك سبب إضافي آخر في خطوة استبدال أبوظبي للضباط المغاربة ببنغلاديشيين يكمن في حقيقة أن الحكومة المغربية ينظر إليها على أنها مؤيدة للإسلاميين مقارنة بنظيرتها الإماراتية، بالإضافة إلى انخفاض معدلات توظيف العمال من بنغلاديش ذات  الحكومة العلمانية.
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