هكذا ردّ الجيش الكويتي على الإتهام الخطير بأنّ الطائرة التي قتلت “سليماني” انطلقت من الكويت

في ردّ رسمي على اتهام مليشيا “عصائب أهل الحق” العراقية المقربة من إيران، نفت الكويت استخدام أي قواعد عسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار، في إشارةٍ إلى اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني.



ونفت رئاسة الأركان العامة للجيش صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة حول استخدام قواعد الكويت العسكرية لتنفيذ الهجمات، مؤكدة أنه لم يتم استخدام القواعد الكويتية في هذه العمليات.



وكانت “عصائب أهل الحق” قالت في بيان، إن “جميع التقارير حول الطائرة بدون طيار MQ-9، والتي قتلت أبومهدي المهندس نائب رئيس هيئة “الحشد الشعبي”، وقاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، والتي قالوا عنها أن مقرها قطر، هي تماما معلومات مغلوطة بالنسبة للتحقيق الأولي”.



وأضافت الحركة التي يتزعمها قيس الخزعلي، “وجدنا أن مطار هذه الطائرة الوحيد هو دولة الكويت، وتحديدا في قاعدة علي السالم الجوية” التي تقع على بعد نحو 60 كيلومترا غرب العاصمة الكويت.



وكانت وسائل إعلامٍ ومغرّدون إماراتيون بارزون حاولوا منذ اللحظات الأولى لإعلان اغتيال “سليماني” الترويج إلى أن الطائرة التي اغتالته انطلقت من قطر.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.