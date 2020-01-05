“حددت قبري واكتبوا عليه هذه العبارة”.. هذه وصية قاسم سليماني التي تركها لزوجته ونجله محمود

نشرت وسائل إعلام إيرانية، ورقة قالت إنها وصية تركها قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني لزوجته، قبل اغتياله.

وجاء في نص وصية سليماني: “زوجتي لقد حددت مكان قبري في مقبرة الشهداء في كرمان… محمود (نجل سليماني) يعرف ذلك، فليكن قبري بسيطا كقبور أصدقائي الشهداء، وليكتب عليه الجندي قاسم سليماني وليس أي كليشيهات أخرى”.

همسرم من جای قبرم را در مزار شهدای کرمان مشخص کرده ام محمود می داند؛ قبر من ساده باشد مثل دوستان شهیدم



بر آن کلمه سرباز قاسم سلیمانی بنویسید نه عبارت های عنوان دار



وصیت سردار #قاسم_سلیمانی pic.twitter.com/tdCusMQolV — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) January 4, 2020

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن “العمليات العسكرية السرية” في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ “داعم للإرهاب”.

وثارت شكوك حول تعرض تعرض قاسم سليماني لخيانة من قبل مقربين منه، حسب ما ذكر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني الذي كشف تفاصيل ما قال إنها خيانة تعرض لها قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني أودت بحياته.

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وبحسب الموقع البريطاني فإن أبومهدي المهندس يُعتبر من أقدم حلفاء اللواء الإيراني وصديقه المقرب، وهو الذي رافقه حفل استقبالٍ صغير مع سيارتين، مُجهّزتين لاصطحاب قائد فيلق القدس الإيراني إلى منزل المهندس في المنطقة الخضراء، وهو عنوانه المعتاد في العاصمة العراقية بحسب القادة الشيعة في البلاد.