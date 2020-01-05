فادي الهاشم زوج نانسي عجرم يقتل لصاً تسلل لمنزله
فادي الهاشم زوج نانسي عجرم يقتل لصاً تسلل لمنزله
حياتنا

هذا هو مصير زوج نانسي عجرم بعدما قتل اللّص الذي تسلل لمنزله!

كتب وطن
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بعد قتله ملثماً تسلل الى منزله بقصد السرقة في قضاء كسروان، أصدرت المدعية العامة الاستئنافية في جبل ، القاضية غادة عون، قرار توقيف زوج الفنانة نانسي عجرم، د.؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأفادت بعض التقارير انه قد تم نقل زوج الفنانة نانسي عجرم الى المستشفى بعد اصابته بعارض صحي نتيجة الحادث الذي حصل معهم.

ومن المرجح بقاء د.فادي الهاشم محتجزا حتى يوم الثلاثاء بعدها قد يتم الافراج عنه بعد اثبات ان الحادث هو دفاع عن النفس.

وكان قد اقتحم ملثم فجر الأحد منزل الدكتور فادي الهاشم والفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة.

واعتدى السارق على نانسي وزوجها بالسلاح، كما ودخل غرفة الأولاد، فعمد إلى شهر مسدسه في وجههم، فحصل إطلاق نار بينه وبين الدكتور الهاشم، ما أدى إلى إصابة الفنانة نانسي ومقتل السارق على الفور.

وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية.
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