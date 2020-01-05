كذب المنجمون ولو صدقوا.. “شاهد” ميشال حايك تنبأ بوفاة نجوى قاسم واغتيال قاسم سليماني قبل أيام

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة جدل واسعة عقب تداول مقطع فيديو للخبير الفلكي اللبناني ميشيل حايك، توقع فيها وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم وكذلك اغتيال قاسم سليماني قبلها بأيام.

وفي هذا السياق تداول مغردون خلال الساعات الماضية جزءًا من الحلقة التي تنبأ فيها حايك بوفاة الإعلامية نجوى قاسم حيث قال “هناك وجه لبناني في الإمارات سيتصدّر الأخبار”، ليتم الإعلان منذ يومين عن وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم داخل منزلها في دبي.

كما تنبأ “حايك” بما حدث لقاسم سليماني، القيادي بالحرس الثوري الإيراني حين قال “سليماني يوّسع دائرة الخوف، حوله وعليه”، ليعلن التلفزيون العراقي فجر الجمعة عن مقتل قاسم سليماني برفقة قادة بالحشد الشعبي العراقي جراء غارة عسكرية أمريكية.

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وشهد اليومين الماضيين مفاجآت عدة مع بداية السنة الجديدة كان أبرزها وفاة المذيعة نجوى قاسم في دبي، والاغتيال الأمريكي للجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني العملية التي أثارت ضجة وتخشى عواقبها حتى الآن.

وكان اللبناني ميشال حايك كشف عن تنبؤاته الجديدة للعام 2020 متطرقا لما يتوقعه لدول منها المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن برزت توقعاته للعام الماضي 2019 والتي تنبأ فيها بتردد اسم عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي السابق للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو ما اسقطه نشطاء على أنه تنبؤ بمقتله نهاية سبتمبر/ أيلول 2019.

