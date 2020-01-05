“كلب” أنقذها من الذئاب البشرية.. “شاهد” فتاة المنصورة التي تعرضت لأفظع عملية تحرش تخرج عن صمتها

أجرى الإعلامي المصري عمرو أديب حوارا تليفونيا مع “مي” ضحية التحرش في مصر ليلة رأس السنة والتي اشتهرت بـ”فتاة المنصورة” بعد تداول الفيديو البشع لمحاولة التحرش بها.

وشرحت “مي” لـ أديب في مداخلتها ما جرى معها خلال رأس السنة بعد بروز مقاطع الفيديو التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل للحادثة والتي أثارت جدلا واسعا.

وقالت: “أنا رنيت على ناس من صحابي حوالي 3 جم خرجوني وكان في 2 أنا لا أعرفهم واحد معاه كلب والتاني معاه خشبة الي هم هاني وفارس الي هم متهمين حاليا في القضية والي هما دافعوا عني دول الي أنقذوني، أنا لولا هما كان حصلي زي صاحبتي وأكثر كمان.”

وتابعت قائلة: “في البداية كان هناك 20-30 شخص يتبعوننا وكانوا بعاكسوا معاكسات عادية عملنا نفسنا مش واخذين بالنا فجأة لقينا كلو بصورنا وطبعا أخذنا موقف وناس جت تدافع عننا ودخلونا محل موبايلات.. وصاحب المحل خاف على محله طبعا راح مشانا..”

يشار إلى أنه مع الساعات الأولى من العام الجديد، تم تداول فيديو «صادم»، ظهر فيه عدد من الشباب يتحرّشون بفتاة، التي لجأت بدورها إلى أحد محال بيع الهواتف للاحتماء، وقال متداولو الفيديو حينها إن الواقعة «جرت في منطقة المشاية بالقرب من جامعة المنصورة.

وأضافوا أن الفتاة تعرضت للتحرش وسط الشارع على يد عدد كبير من الشباب، وإنها كانت تسير في الشارع مع شاب وفتاة أخرى، وكانت ترتدى فستانًا مفتوحًا وقصيرًا، وفوجئت بشباب يلمسون مناطق حساسة بجسدها.

هذا وقررت نيابة أول المنصورة، مساء السبت، إخلاء سبيل المتهمين السبعة في واقعة التحرش الجماعى بفتاة بشارع الجمهورية، الأمر الذي شكّل خبرًا صادمًا للكثيرين.