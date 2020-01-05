دونالد ترامب
دونالد ترامب
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“صرفنا 2 تريليون دولار”… ترامب يهدد إيران بعد “اغتيال سليماني” ويحدد “52” هدفاً سيدمرهم مع أول تحرك

كتب وطن
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نصح الرئيس الأمريكي، ، بعدم التفكير في مهاجمة ، مهدداً اياها بضربات قال إنها ستكون “أقوى من أي وقت مضى”، في حال هاجمت المصالح الأمريكية، ردا على مقتل قائد فيلق القدس يوم الجمعة الماضي.

وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: ” لقد هاجمونا في السابق فردينا، وإن هاجمونا مجددا، وهو ما لا أنصحهم القيام به، فسنرد بقوة أكبر وأعنف مما سبق لهم أن رأوه”.

وأضاف: لقد صرفت الولايات المتحدة للتو 2 ترليون دولار على معدات عسكرية، نحن الجيش الأكبر والأفضل في العالم، في حال هاجمت إيران أي من قواعدنا أو أي من مواطنينا فسنرسل بعضا من تلك المعدات الحديثة دون أي تردد”.

ولم يكن هذا هو التهديد الأول لترامب، حيث وجه تهديداً مماثلاً قبل ساعات لإيران، مؤكداً أن واشنطن حددت 52 هدفا إيرانيا سيتم قصفها إذا استهدفت أي أمريكي أو من أصول أمريكية انتقاما لمقتل سليماني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في ، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن “العمليات العسكرية السرية” في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ “داعم للإرهاب”.

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