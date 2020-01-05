احتفاء واسع بين العُمانيين بـ”#يوم_شرطة_عمان_السلطانية”.. صورة لطفل وكلمة لـ موسى الفرعي تتصدر

دشن عُمانيون بموقع التواصل تويتر وسما لاقى تفاعلا واسعا تحت عنوان #يوم_شرطة_عمان_السلطانية ، احتفاء بيوم الشرطة السلطانية الذي يوافق يوم 5 يناير من كل عام.

ذات مرة كنت اتصل وأنا أقود "وهذا فعل مشين"، أوقفني شرطي فبدأت "كعادتنا الطيبة" بابتكار الأعذار. لكنه صدمني فقال: أوقفتك لمصلحتك،هناك عائلة تنتظرك، توكل على الله.

لم يخالفني! لكنه أخجلني من نفسي لدماثته! تحية لمنتسبي شرطة عمان السلطانية

#يوم_شرطه_عمان_السلطانيه@RoyalOmanPolice pic.twitter.com/EnvxEh3CqG — Hashar حشر المنذري (@7shr) January 5, 2020

وتحتفى سلطنة عُمان اليوم بـ “يوم شرطة عمان السلطانية”، الذي يوافق الخامس من يناير كل عام وهى ذكري تأسيسها التي تعود إلى العام 1974.

تقرير:

احتفال شرطة عمان السلطانية بيومها السنوي الذي يصادف الخامس من يناير من كل عام، تحت رعاية معالي الشيخ/ الفضل بن محمد الحارثي- أمين عام مجلس الوزراء…



-التقرير كاملا عبر الرابط أدناه:https://t.co/K5vvvjceve#الخامس_من_يناير#يوم_شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/nINdGopqqO — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) January 5, 2020

نبارك لرجال شرطة عمان السلطانية في كل موقع بـ #يوم_شرطه_عمان_السلطانيه ونسأل الله لهم جميعًا ولجميع تشكيلاتهم الشرطية التوفيق والنجاح والسداد.

دمتم وأدام الله على أيديكم الأمن والأمان.@RoyalOmanPolice pic.twitter.com/0L3S9hrsbl — RABAH ALJABRI (@rabiea_saif) January 5, 2020

وعبر الوسم الذي احتل صدارة التريند العُماني أشاد المواطنين بجهود الشرطة السلطانية الكبيرة المسخرة لخدمتهم وحفظ الأمن والاستقرار.

تحية فخر واعتزاز نرفعها لحضرة صاحب الجلالة القائد الأعلى – حفظه الله ورعاه- ولمنتسبي @RoyalOmanPolice حماة الحق وحراس المبادئ بمناسبة #يوم_شرطة_عمان_السلطانية.

حقًا تطورٌ مستمر وخدمات أفضل..

دمتم عزًا وكرامةً#الخامس_من_يناير pic.twitter.com/xQTKNDGx0t — Oman Aviation Group (@OmanAviationGrp) January 5, 2020

نفخر كمواطنين بما تحقق في شرطة عُمان السلطانية #يوم_شرطه_عمان_السلطانيه pic.twitter.com/Vx0I4PM4cr — عبدالله المقبالي (@omani_sohar) January 5, 2020

وكان أبرز ما تم تداوله عبر الوسم هي صورة انتشرت لطفل يلبس لباس الشرطة، ليؤكد العمانيين أن حب الوطن والتربية على فداءه والتضحية لأجله تُزرع في النشأ منذ الصغر.

صورة جميلة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطفل يرتدي الزي المموه لشرطة عمان السلطانية يقف فيها بشموخ مشروع لقائد بالمستقبل بإذن الله.#يوم_شرطه_عمان_السلطانيه pic.twitter.com/5D8XxD7DuU — ميمي🌹 (@dAcZ7rip9pmnsVw) January 5, 2020

#يوم_شرطه_عمان_السلطانيه

هو يوم تكريم واعتزاز بمنجزات مستمره في جميع المجالات pic.twitter.com/MHh9ByWBsw — محمد سليمان تميم الهنائي (@mohad_hinai) January 5, 2020

صورة جميلة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطفل يرتدي الزي المموه لشرطة عمان السلطانية يقف فيها بشموخ مشروع لقائد بالمستقبل بإذن الله.#يوم_شرطه_عمان_السلطانيه pic.twitter.com/nRSgSNCaLN — شبكة عُمان | Oman Network (@OMN_4) January 5, 2020

كما برزت تهنئة وكلمة الكاتب والإعلامي العماني البارز موسى الفرعي التي وجهها للشرطة السلطانية بمناسبة يومها السنوي، حيث لاقت كلمته تفاعلا واسعا من قبل المغردين.

وأقامت السلطنة احتفالية في ميدان الاستعراض العسكري بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بولاية نزوى، وقامت بتخريج دفعات من الضباط المرشحين تحت رعاية الشيخ الفضل بن محمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء.

💕 🇴🇲



حماه الوطن،. ❤️



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منشن صاحبك الشرطي👮‍♂️👮‍♀️



دمت حماة للحــق وعين ساهرة الوطن ❤️



#يوم_شرطه_عمان_السلطانيه#حلمي_ان_اراك pic.twitter.com/DJRHXosgph — 🇴🇲ღ ◡̈⃝ ミᓚ۶ᒧȷĬ ύȊ ʟ̤ɾ᎗ᓄ⅃ᓗ (@suad9594suad) January 5, 2020

وجاء ذلك بحضور عدد من الوزراء والمستشارين وقادة أسلحة قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية والأجهزة الأمنية والعسكرية والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وأعضاء مجلس الشورى، ومديري المصالح الحكومية وشيوخ وأعيان محافظة الداخلية وأولياء الأمور.