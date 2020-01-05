احتفاء واسع بين العُمانيين بـ”#يوم_شرطة_عمان_السلطانية”.. صورة لطفل وكلمة لـ موسى الفرعي تتصدر

دشن عُمانيون بموقع التواصل تويتر وسما لاقى تفاعلا واسعا تحت عنوان #يوم_شرطة_عمان_السلطانية ، احتفاء بيوم الشرطة السلطانية الذي يوافق يوم 5 يناير من كل عام.
وتحتفى سلطنة عُمان اليوم بـ “يوم شرطة عمان السلطانية”، الذي يوافق الخامس من يناير كل عام وهى ذكري تأسيسها التي تعود إلى العام 1974.
وعبر الوسم الذي احتل صدارة التريند العُماني أشاد المواطنين بجهود الشرطة السلطانية الكبيرة المسخرة لخدمتهم وحفظ الأمن والاستقرار.
وكان أبرز ما تم تداوله عبر الوسم هي صورة انتشرت لطفل يلبس لباس الشرطة، ليؤكد العمانيين أن حب الوطن والتربية على فداءه والتضحية لأجله تُزرع في النشأ منذ الصغر.
كما برزت تهنئة وكلمة الكاتب والإعلامي العماني البارز موسى الفرعي التي وجهها للشرطة السلطانية بمناسبة يومها السنوي، حيث لاقت كلمته تفاعلا واسعا من قبل المغردين.
وأقامت السلطنة احتفالية في ميدان الاستعراض العسكري بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بولاية نزوى، وقامت بتخريج دفعات من الضباط المرشحين تحت رعاية الشيخ الفضل بن محمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء.
وجاء ذلك بحضور عدد من الوزراء والمستشارين وقادة أسلحة قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية والأجهزة الأمنية والعسكرية والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وأعضاء مجلس الشورى، ومديري المصالح الحكومية وشيوخ وأعيان محافظة الداخلية وأولياء الأمور.