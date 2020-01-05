إيران ترصد 80 مليون دولار مكافأة لمن يأتي برأس “المجنون صاحب الشعر الأشقر”:العرض ساري للجميع

في خبر أثار جدلا وسخرية واسعة في نفس الوقت حدد التلفزيون الرسمي الإيراني 80 مليون دولار أميركي مكافئة لمن يأتي برأس الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب رداً على مقتل الجنرال قاسم سليماني.

وقال مقدم برامج التلفزيون: «سكان ايران 80 مليون نسمة وعلى عدد سكان ايران، نريد أن نقوم بحملة لجمع 80 مليون دولار أمريكي تقدم مكافئة لمن يأتي برأس الرئيس الاميركي ترامب».

وتابع التلفزيون الايراني الرسمي: «ستقدم هذه المكافئة المالية والتي قدرها 80 مليون دولار أمريكي للشخص الذي يأتينا برأس من أصدر أوامر قتل الجنرال سليماني وهو الرئيس الأميركي المجنون صاحب الشعر الأشقر على حد تعبيره».

واعتبر التلفزيون الايراني دعوة قتل ترامب مفتوحة لجميع الأشخاص في العالم الذين يريدون الحصول على هذه المكافئة المالية المقدمة من الشعب الايراني»، على حد قوله.

وتشهد ايران أجواء سياسية وإعلامية تشبه تلك الأجواء التي شهدتها ايران قبل الحرب العراقية – الإيرانية عام 1980».

وتركز التغطية الإعلامية الايرانية «على الرد العسكري الايراني المباشر على أهداف أمريكية بالمنطقة، وان الشعب الايراني يتهيأ لخوض هذه المواجهة مع الاميركيين وحلفائهم بالمنطقة العربية».

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «من المهم أن تتجنب إيران اتخاذ إجراءات قد تؤدي لتصعيد الوضع وزعزعة استقرار المنطقة».

وأضاف ماكرون، بحسب بيان عبر عن قلقه «إزاء الأثر المزعزع للاستقرار لفيلق القدس تحت قيادة سليماني».

وأشار ماكرون إلى أن بلاده «مصممة على العمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتهدئة التوتر».

وأكد الرئيس الفرنسي على أنه «يجب إعطاء الأولوية لقتال التحالف الدولي لداعش مع احترام سيادة العراق».