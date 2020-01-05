أمير قطر يدخل على خط الأزمة ويتخذ هذا الإجراء بعد اغتيال قاسم سليماني لتجنيب المنطقة مزيدا من الكوارث

دخل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على خط الأزمة الإيرانية ـ الأمريكية بعد مقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني بعملية اغتيال أمريكية، مستهدفا التهدئة لتجنيب المنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد.

الشيخ تميم استعرض مع الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، الأحداث التي شهدتها بغداد مؤخراً، بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية.

سمو أمير البلاد المفدى يتلقى اتصالا هاتفيا، من رئيس جمهورية العراق الشقيقة، وتم خلال الاتصال، استعراض مستجدات الأوضاع في العراق لاسيما الأحداث الأخيرة، والسبل الكفيلة بالتهدئة لتجنيب العراق والمنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد.#قنا pic.twitter.com/6QPQckC4Xu — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 5, 2020

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه الرئيس العراقي مع أمير قطر، مضيفة أنه تم خلال الاتصال، “استعراض مستجدات الأوضاع في العراق لاسيما الأحداث الأخيرة، والسبل الكفيلة بالتهدئة لتجنيب العراق والمنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد”.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن “العمليات العسكرية السرية” في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ”داعم للإرهاب”.

وتجمع آلاف العراقيين وهم يهتفون “الموت لأمريكا”، السبت، في بغداد في موكب حول تابوتي سليماني والمهندس في العراق.

وأسفر “القصف الدقيق من طائرة مسيرة” أمريكية الذي دمر ليل الخميس الجمعة السيارتين اللتين كانتا تقلان سليماني والمهندس، عن سقوط عشرة قتلى هم خمسة عراقيين وخمسة إيرانيين.

ونقلت توابيت العراقيين الخمسة إلى الكاظمية على سيارات بيك-آب رفعت عليها أعلام عراقية وسارت بين الحشد الذي ارتدى المشاركون فيه ملابس سوداء.

ورفعت على السيارات التي تنقل القتلى الإيرانيين أعلام إيران.

ورفع عدد من المشاركين في الحشد صورا للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وحذّر العراق من “حرب مدمرة” على أرضه بعد الغارة التي نفّذتها طائرة مسيّرة وأثارت قلقا في العالم ودعوات إلى ضبط النفس.