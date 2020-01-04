وسيم يوسف أخذ التعليمات وراسل خامنئي على تويتر: للعلم يا سيدي الطائرات التي قتلت قاسم سليماني أقلعت من العديد!

سخرت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، من داعية “عيال زايد” وسيم يوسف، إمام مسجد الشيخ زايد في أبوظبي، بعدما وجه اتهاماً إلى قطر بالوقوف وراء اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني، الذي استهدفته غارة أمريكية أمس الجمعة في بغداد.

وقال “طبال عيال زايد” وسيم يوسف في تغريدة رصدتها “وطن”، موجهاً حديثه لمرشد الثورة الايرانية.. (بحب أخبرك أن الطائرة التي قتلت المجرم #قاسم_سليماني أقلعت من #العديد في قطر وخصوصا أن #قطر حليف لكم وأنتم كذلك .. فقط للعلم )!

بحب أخبرك يا @ar_khamenei أن الطائرة التي قتلت المجرم #قاسم_سليماني أقلعت من #العديد في قطر وخصوصا أن #قطر حليف لكم وأنتم كذلك .. فقط للعلم@TamimBinHamad — د. وســيـم يــوســف (@waseem_yousef) January 3, 2020

وردت الشيخة مريم آل ثاني، على وسيم يوسف بسخرية قائلة له :” متعودين تعطون إحداثيات “، مضيفة :”بس هالمرة عطه إحداثيات صحيحة ودقيقة نفس الإحداثيات اللي تعطونها #الحوثي في #عاصفة_الحزم، مب إحداثيات مضروبة وارد #جبل_علي “.

متعودين تعطون إحداثيات😅

بس هالمرة عطه إحداثيات صحيحة ودقيقة نفس الإحداثيات اللي تعطونها #الحوثي في #عاصفة_الحزم 😉

مب إحداثيات مضروبة وارد #جبل_علي 😅 pic.twitter.com/9Oi60ZYqvg — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) January 3, 2020

ولم تسلم قطر منذ اللحظة الاولى لاغتيال قاسم سليماني، من البيانات المفبركة التي عمل عليها الذباب الالكتروني الاماراتي، حيث جرى تداول بيانات من قبل وزارة الخارجية تشجب عملية الاغتيال

وكان أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية قد أعاد نشر “فبركات” تداولها نشطاء ووسائل إعلام حول موقف قطر من مقتل اللواء قاسم سليماني، وذلك في سلسلة تغريدات على صفحته بتويتر.

هام : تزامن مع أخبار اغتيال #قاسم_سليماني

حملة فبركة تصريحات وتزوير تصاميم من الذباب الإلكتروني الخاص بدول الحصار ، اتجاه قطر وموقفها الرسمي عبر كلام مكذوب على لسان الخارجية القطرية و منصات اخبارية محلية لم تصدر مثل هذا الكلام أبداً . @Qat و @ahalqatar لم ينشروا هذه البوستات pic.twitter.com/augnpX5Bqe — ‏F B A | فهد بوزوير (@FahadBuzwair) January 3, 2020

نود ان نلفت عناية متابعينا الكرام ، أننا لم نقوم بنشر هذا الخبر ، وأنما هو ضمن سلسلة أخبار مفبركة نُقلت عنا وعن حسابات أخرى تزامناً مع خبر أغتيال #قاسم_سليماني pic.twitter.com/A2GscBcniz — قطر اليوم (@Qat) January 3, 2020

وأصدرت وزارة الخارجية القطرية، مساء الجمعة، بيانا تحذر فيه من توالي مظاهر التصعيد في العراق، وذلك بأول تعقيب على التوتر وحالة الترقب بأعقاب مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، بضربة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة.

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وقالت الوزارة القطرية في بيانها: “تحذر دولة قطر من توالي مظاهر التصعيد في العراق الشقيق الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها وتطالب جميع الأطراف بضبط النفس وتجنيب العراق وشعبه وشعوب المنطقة عمومًا الدخول في حلقة العنف المفرغة ومغبات التصعيد المسلح المباشر وغير المباشر. كما تدعو وزارة الخارجية بدولة قطر المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه المنطقة”.

ويأتي بيان قطر بعد تهديدات إيرانية تقدمها تهديد المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، بما وصفه “ردا قاسيا” ودعوات قادة ميليشيات شيعية في العراق منها التيار الصدري وعصائب الحق أنصارها للاستعداد.