“شاهد” هند القحطاني تقلب الطاولة على رأس مدير أعمالها: حاول إجباري على أفعال فاضحة وراء الكواليس

أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني، جدلاً واسعاً، بعدما كشفت عن تعرضها لموقف مع مدير أعمالها السابق قررت على إثره وقف تعاملها معه، وذلك بعد أن حاول إجبارها على فعل فاضح وراء الكواليس.

وقالت القحطاني عبر حسابها على“إنستغرام“ ،“، الجمعة:“عرفت أنه قذر ودنيء النفس“ .

وأضافت أن الشخص الذي كان يدير أعمالها سابقًا حاول استغلالها، والاحتيال عليها بهدف النصب والحصول على الأموال بطرق غير مشروعة من خلال التسويق لأفعال الخير ومساعدة المحتاجين من خلالها.

وأضافت القحطاني أنها تفاجأت في إحدى المرات بطلب من قبل مدير أعمالها بأن تقوم بنشر إعلان عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدة أحد الأشخاص المتعثرين ماليًا والمسجونين على قضايا مالية تبلغ قيمتها نصف مليون ريال ”.

وأشارت إلى أنها عندما عرفت قيمة المبلغ الكبير طلبت من مدير أعمالها أن يوضح لها أسباب تعثر الشخص بحسب ادعائه هذه القيمة العالية، موضحة أنه رفض وأصر عليها بأن تقوم بنشر الإعلان وأنها ستحصل على 50 ألف ريال مقابل ذلك.

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وقالت القحطاني إنها اكتشفت في تلك اللحظة أن مدير أعمالها كان شخصًا غير سوي، وبناءً عليه قررت التخلي عنه في إدارة أعمالها، محذرة متابعيها من التعامل معه، طالبة منهم أن يبلغوها بأي مواقف سابقة تعرضوا لها معه من أجل أن تتابعها مع الجهات المختصة.