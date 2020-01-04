هل تتدخل عُمان لمنع “كارثة” قد تحول المنطقة لجهنم بعد مقتل سليماني؟.. هذا ما يدور خلف الكواليس

كشف حساب عُماني شهير على تويتر احتمالات تدخل سلطنة عُمان بوساطة بين أمريكا وإيران بعد عملية اغتيال قاسم سليماني، لتجنيب المنطقة كارثة لا تعرف عواقبها في حال الرد الإيراني واشتعال الأمور.

وفي رده على حساب يلمح لذلك قال “الشاهين” العُماني إن هناك دولة خليجية لم يسمها هرع إليها كل مسؤول أمريكي حضوراً واتصالاً للتهدئة والحوار مع ايران منذ الأمس.

للمعلومية 🔴



دولة خليجية هرع إليها كل مسؤول أمريكي حضوراً واتصالاً للتهدئة والحوار مع ايران منذ الأمس



وللمعلومية أيضاً 🔴



انقسام في البيت الأبيض و الكونغرس الأمريكي بشأن توجيه الضربة الأمريكية بالأمس دون طرح الموضوع للتصويت أو إستيفاء المشروعية القانونية وفق القانون الدولي https://t.co/4jSJnfuzdW — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) January 4, 2020

وتابع أنه يوجد انقسام في البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي بشأن توجيه الضربة الأمريكية بالأمس دون طرح الموضوع للتصويت أو إستيفاء المشروعية القانونية وفق القانون الدولي.

وأضاف حساب “الشاهين” المعروف بتويتر وفي الأوساط العمانية السياسية بالسلطنة أنه يوجد ٨ أشخاص بالبيت الأبيض فقط تم ابلاغهم في أوقات مختلفة عن الضربة الأمريكية، وهم ذاتهم من تم ابلاغهم قبل مقتل أبوبكر بالغدادي.

وللمعلومية كذلك 🔴



٨ أشخاص بالبيت الأبيض فقط تم ابلاغهم في تواقيت مختلفة عن الضربة الأمريكية، هم ذاتهم من تم ابلاغهم قبل مقتل أبوبكر بالغدادي



وللمعلومية مجدداً 🔴



التقارير لدى الاستخبارات الأمريكية ترجح استهداف حلفاءها في أراضيهم وتستبعد عمل عسكري مباشر ضد مصالح أمريكا — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) January 4, 2020

وشدد على أن التقارير لدى الاستخبارات الأمريكية ترجح استهداف حلفاءها في أراضيهم وتستبعد عمل عسكري مباشر ضد مصالح أمريكا.

وأكد الحساب العماني الشهير في نهاية تغريداته على أن سلطنة عمان ليست وسيطة وأن دورها الإقليمي يحتم عليها السعي لحفظ السلام في المنطقة، وتهيئة المناخ المناسب “لتجنب الصراعات والحروب حين يعبث الصغار في ملاعب الكبار بنظر قاصر وفم كبير” حسب وصفه.

وللمعلومية الراسخة 🔴



لسنا وسطاء لأحد ودورنا الإقليمي يحتم علينا السعي لحفظ السلام في المنطقة وتهيئة المناخ المناسب لتجنب الصراعات والحروب حين يعبث الصغار في ملاعب الكبار بنظر قاصر وفم كبير



وعندما يكون #الحل_في_مسقط فاعلم أن توفيقه من عند الله وحده الذي جعل للسلام موطناً — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) January 4, 2020

واختتم “وعندما يكون #الحل_في_مسقط فاعلم أن توفيقه من عند الله وحده الذي جعل للسلام موطناً”

هذا وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبت، إن “النظام الأمريكي مسؤول عن عواقب” العملية العسكرية لقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في غارة أمريكية.

ونقلت وكالة أنباء إرنا الرسمية عن ظريف تأكيده، لدى لقائه نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أن “إيران لا تريد توترات في المنطقة، وأن وجود وتدخل القوات الأجنبية في المنطقة يسببان عدم الاستقرار وانعدام الأمن وتصعيد حدة التوتر في منطقتنا الحساسة”.

كان وزير خارجية قطر قد أجرى جلستي مشاورات مع المسؤولين الإيرانيين بعد وصوله طهران اليوم.

وقالت وكالة إرنا إن الاجتماع ركز على آخر التطورات “خاصة الوضع الجديد في العراق واغتيال قاسم سليماني”.

وخلال اجتماع مع ظريف، وصف وزير الخارجية القطري الوضع المتوتر في المنطقة بعد مقتل سليماني بأنه “حساس ومُقلق للغاية”، داعيًا إلى “إيجاد حل سلمي لتخفيف هذه التوترات وإحلال السلام في المنطقة” حسب ما أوردته إرنا.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانا تحذر فيه من توالي مظاهر التصعيد في العراق، وذلك بأول تعقيب على التوتر وحالة الترقب في أعقاب مقتل سليماني.